Atrapan a acusado de robar automóvil y herramientas en Sonora; amenazó al dueño con pistola

Altar, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó cargos contra un individuo identificado como José Ángel 'N', de 38 años de edad. Esta acción legal responde a su probable participación en un robo con violencia moral, cometido por un grupo de personas dentro de una casa habitación en el municipio de Altar. El delito abarca tanto la sustracción de bienes materiales como el hurto de un automóvil, empleando armas de fuego.

El inicio de este proceso judicial tuvo lugar tras cumplimentarse una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). Durante la primera audiencia ante el juez, la defensa del acusado solicitó acogerse a la ampliación del término constitucional a 144 horas. Este periodo legal permite a los abogados recabar más elementos antes de que se dicte el auto de vinculación a proceso.

Mientras transcurre este lapso, el juzgador determinó imponerle al detenido prisión preventiva justificada como medida cautelar, asegurando así que el imputado permanezca recluido durante el desarrollo de toda la etapa de investigación. Los registros del caso señalan que los hechos ocurrieron el pasado 26 de marzo de 2025, en un domicilio localizado en la colonia Bella Vista, de la comunidad de Santa Ana.

Según la carpeta de investigación, el acusado llegó al lugar en compañía de otros individuos a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda, todos ellos portando armas. Una vez en el sitio, bajaron de la unidad para amenazar a la persona afectada. Apuntándole con las armas, los sujetos exigieron la entrega de las llaves de un automóvil Chevrolet Malibu, modelo 2016, de color gris, el cual se encontraba estacionado dentro de la propiedad.

Altar, Sonora, 11 de marzo de 2025.- Por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia moral en las personas y en las cosas, cometido por dos o más personas en casa habitación y respecto de… pic.twitter.com/6npjX4cGVf — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 11, 2026

A la par de esta acción, el otro implicado quebró el vidrio de la puerta principal de la vivienda. De esta forma, lograron sacar dos cajas de herramientas de color negro con amarillo, las cuales subieron a la camioneta en la que habían llegado para luego retirarse del lugar. Finalmente, la Fiscalía de Sonora reafirmó su compromiso permanente de investigar todos aquellos delitos que atentan contra el patrimonio y la seguridad de los ciudadanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora