Balean al activista Erick Saracho tras dejar a su hija en escuela; Fiscalía de Nayarit investiga

Bahía de Banderas, Nayarit.- La mañana del pasado 11 de marzo, el estado de Nayarit registró un ataque armado dirigido contra Erick Eduardo Saracho, reconocido por su labor como ambientalista y comunicador. Los hechos transcurrieron en la localidad de San Francisco. De acuerdo con los datos recabados, la agresión sucedió alrededor de las 6:30 horas (local), en el momento en que el hombre regresaba a su vivienda después de haber acompañado a su hija a la escuela.

Tras ocurrir el atentado, los cuerpos de seguridad de la entidad confirmaron que el afectado sufrió heridas de bala en ambos brazos. A pesar de las lesiones recibidas, el personal médico dictaminó que su condición es estable y se encuentra completamente fuera de peligro. Para asegurar su bienestar, elementos policiales han montado dispositivos de vigilancia continua, resguardando tanto las instalaciones del hospital donde recibe tratamiento como su domicilio.

La Fiscalía General del Estado informó que ha iniciado un proceso judicial catalogado como tentativa de homicidio. En la zona donde se produjo la agresión, el personal de la Agencia de Investigación Criminal, acompañado por peritos, se encargó de procesar el lugar para reunir los indicios físicos. Estas acciones tienen el objetivo de conformar el expediente que permita localizar y llevar ante la justicia a las personas responsables del ataque.

En respuesta al suceso, el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades lanzó un comunicado en el que condena rotundamente la agresión. Dentro de su postura, la entidad académica formuló una serie de demandas dirigidas a las instancias de procuración de justicia. Una de las principales solicitudes del Observatorio es que se haga una indagatoria pronta, transparente e imparcial que logre identificar y sancionar a los autores del crimen.

Piden que la línea de investigación aborde el trabajo periodístico y la defensa comunitaria como posibles motivos del delito. Asimismo, el organismo exige la implementación de medidas de protección para blindar la integridad del activista y de su familia. También instan a las autoridades correspondientes a establecer condiciones propicias para que el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa del medio ambiente se puedan desarrollar sin enfrentar amenazas.

Finalmente, la institución externó su profunda preocupación, argumentando que este acto refleja un panorama nacional de peligro contra periodistas, activistas y defensores de derechos. Reiteran que estas personas lidian con actos de intimidación en múltiples zonas de la república, lo que subraya la urgencia de aplicar protocolos efectivos de seguridad en todo el país.

Fuente: Tribuna del Yaqui