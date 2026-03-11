Cae sujeto que atacó a machetazos a un hombre al norte de Sonora; la víctima logró sobrevivir

San Luis Río Colorado, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles que un juez dictó vinculación a proceso en contra de un individuo identificado como Julio Ubaldo 'N', de 40 años de edad. Este sujeto fue arrestado recientemente por su presunta responsabilidad en el delito de lesiones. Sin embargo, el cargo judicial se agravó al calificarse con ventaja, ya que el ataque afectó a un hombre de 34 años que no portaba ningún medio para defenderse en ese momento.

Durante la audiencia inicial, el juez a cargo del caso revisó los elementos presentados y determinó que fue legal la captura, realizada por agentes de la Policía Municipal. Luego de esta resolución judicial, el Ministerio Público procedió a formular la imputación. Tras analizar las pruebas y los argumentos expuestos por la Fiscalía de Sonora, el órgano jurisdiccional decidió vincular a proceso al acusado. Como medida cautelar, la autoridad le impuso prisión preventiva justificada.

Esto significa que Julio Ubaldo 'N' permanecerá privado de su libertad en un centro penitenciario mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal y se dicta una sentencia definitiva sobre su caso. Los hechos que originaron esta carpeta de investigación sucedieron el 3 de julio de 2025. El crimen tuvo lugar sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles 30 y 31, de la colonia Federal, en San Luis Río Colorado.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en ese sitio el imputado atacó a la víctima utilizando un objeto cortante, al parecer un machete. Producto de esta agresión, el agraviado sufrió una herida de unos 11 centímetros de longitud en su antebrazo izquierdo, por lo cual fue necesaria la ayuda de los servicios de salud y de seguridad pública. Los médicos forenses determinaron que estas heridas no ponen en riesgo la vida del ofendido.

No obstante, la acción legal deja en claro la enorme desventaja en la que se encontraba la víctima frente al agresor armado. Finalmente, la Fiscalía estatal señaló que "con esta acción reafirma su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la integridad y la seguridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y la aplicación de la ley en favor de la sociedad sonorense".

