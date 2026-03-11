Capturan a joven tras persecución a pie en Nogales; lo acusan de golpear a su pareja embarazada

Nogales, Sonora.- Las autoridades de Sonora lograron la vinculación a proceso de un joven de 19 años de edad, identificado como Carlos Cristo Rey 'N'. Esta persona enfrenta cargos ante los tribunales por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. Los agentes del Ministerio Público presentaron ante el juez de control los elementos probatorios necesarios para demostrar la participación del individuo en la agresión cometida contra su pareja sentimental.

De acuerdo con la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los sucesos ocurrieron durante la mañana del 6 de marzo de 2026. Alrededor de las 9:50 horas, en un parque público del fraccionamiento Jardines del Bosque, en Nogales, el imputado comenzó a agredir a la víctima. La mujer afectada tiene un embarazo de 9 meses, situación que incrementó el riesgo de complicaciones médicas durante el suceso.

Los datos recabados establecen que el hombre ejerció diversas formas de violencia contra la gestante. Primero emitió amenazas y palabras denigrantes, afectando la estabilidad psicoemocional de la víctima. Posteriormente, el acusado pasó al contacto físico; la tomó por los hombros, la empujó y lanzó golpes con los puños cerrados contra diversas partes de su cuerpo. El ataque alcanzó zonas corporales delicadas, como la cabeza, los brazos y el abdomen, sumado a una serie de patadas.

Este nivel de fuerza puso en riesgo latente la salud de la mujer y el desarrollo íntegro del bebé en gestación. La respuesta policial ocurrió gracias a que una patrulla de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal realizaba recorridos de vigilancia en el sector. Los uniformados observaron la agresión en pleno desarrollo y decidieron acercarse para detener la acción. Al notar la presencia de las fuerzas del orden, el joven intentó escapar corriendo por las calles de la zona.

Vinculan a proceso a agresor de su pareja por violencia familiar en Nogales: FGJES



Nogales, Sonora, 11 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso contra Carlos Cristo Rey "N", de 19 años de edad, por su… pic.twitter.com/VDgzAuVvkQ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 11, 2026

Los agentes iniciaron una persecución a pie y lograron darle alcance a la altura del edificio número 6 del mismo fraccionamiento Jardines del Bosque, concretando así la captura. Una vez en la sala de audiencias, el juez a cargo calificó de legal la detención de Carlos Cristo Rey 'N'. Tras escuchar los argumentos y valorar las pruebas presentadas por la parte acusadora, el juez resolvió dictarle auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora