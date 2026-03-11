Caso Waldo’s Hermosillo sigue abierto: FGJES apelará decisión que liberó a tres imputados

Hermosillo, Sonora.- El caso Waldo's en Hermosillo sigue abierto. Y este este martes 10 de marzo de 2026 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que interpondrá un recurso de apelación contra la resolución judicial que determinó la no vinculación a proceso de tres personas en una causa penal relacionada con hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre de 2026, cuando el establecimiento tuvo un siniestro que cobró más de 20 vidas.

De acuerdo con el informe de la FGJES, la decisión fue tomada tras una audiencia en la que el órgano jurisdiccional resolvió no vincular a proceso a José 'N', Ernesto 'N' y José Martín 'N', situación que la Fiscalía, liderada por Gustavo Rómulo Salas, considera jurídicamente incorrecta en algunos de sus argumentos. Ante este escenario, la institución anunció que presentará un recurso de apelación y analizará la posibilidad de formular una nueva imputación, con base en el análisis legal del caso.

Caso Waldo's: Juez determina no vincular a proceso a tres imputados

Según reportes oficiales, durante la audiencia correspondiente el juez resolvió no vincular a proceso a José Martín 'N' al considerar que la acción penal se encontraba prescrita. Sin embargo, la Fiscalía de Sonora manifestó que no comparte ese criterio jurídico, ya que sostiene que el plazo para la prescripción debe contarse a partir de la fecha en que ocurrieron los hechos, es decir, el 1 de noviembre de 2025, y no desde el momento en que el imputado emitió un dictamen relacionado con el caso.

Bajo esa interpretación, la institución considera que la acción penal continúa vigente, motivo por el cual anunció que interpondrá el recurso de apelación correspondiente.

En el caso de José 'N' y Ernesto 'N', el juez tomó en cuenta aspectos jurídicos relacionados con la aplicación de normatividad administrativa, específicamente lo establecido en el Reglamento de Ordenamiento, Desarrollo Urbano y del Espacio Público de Hermosillo. No obstante, la Fiscalía considera que debió aplicarse el reglamento anterior, ya que era la normativa que se encontraba vigente cuando ambos desempeñaban su función pública.

Según la postura de la institución, esta diferencia en la interpretación de la norma es relevante para determinar la responsabilidad legal dentro del proceso.

Van por nueva imputación

En su resolución, el órgano jurisdiccional dejó a salvo el derecho de la Fiscalía para formular una nueva imputación, lo que abre la puerta a que el Ministerio Público realice ajustes jurídicos en la investigación y vuelva a presentar cargos si así lo determina el análisis del caso. Esto implica que el proceso legal podría continuar mediante nuevas acciones judiciales, mientras se revisan los elementos del expediente y la estrategia legal que seguirá la autoridad.

Finalmente, la FGJES reiteró su compromiso de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, al tiempo que continuará con el seguimiento del caso relacionado con el establecimiento comercial Waldo’s en Hermosillo.

