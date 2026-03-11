Incautan más de 400 envoltorios de narcótico y detienen a 25 personas tras operativos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Gracias a las acciones estratégicas de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), se registró la detención de 25 personas en flagrancia delictiva y la incautación de 485 envoltorios de narcótico como resultado de los operativos realizados durante el martes 10 de marzo en el estado de Sonora, principalmente llevados a cabo en Hermosillo, Cajeme, Caborca y otros municipios.

En la ciudad de Hermosillo, la mayoría de las detenciones fueron por posesión de droga en Cuatro Olivos, Ladrilleras, Los Naranjos, Benito Juárez, Villas del Sur y Miguel Hidalgo; asimismo, en el sector de Palo Verde y Casa Blanca se registraron dos arrestos de personas por causa de daños a la propiedad. Es importante mencionar que esto fue posible gracias a los patrullajes de prevención y combate al delito.

Otro de los municipios que es prioridad en esta estrategia de seguridad es Cajeme, donde en esta ocasión se detuvo a Luis 'N' con 15 envoltorios de narcótico en Fovissste, asegurando otros 25 paquetes con sustancia granulada en el arresto de Paul 'N' en la colonia Libertad, David 'N' con 20 dosis y arma blanca en la colonia 6 de Abril, Armando 'N', de 55 años de edad, incautado en la colonia Los Piones por dos plantas de marihuana, sin dejar atrás a Villa Bonita, donde la policía aseguró otros paquetes que contenían sustancia prohibida. Por violencia familiar se detuvo a Ángel 'N' y Gustavo 'N' de Bácum y Benito Juárez.

En Caborca, se arrestó a Jaime 'N' tras sorprenderlo en posesión de 17 envoltorios con narcótico, y aseguraron un vehículo con reporte de robo y 140 envoltorios de droga en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en la colonia Palma Dorada 2. Asimismo, en atención a los reportes ciudadanos, la PESP recuperó seis vehículos robados en esta ciudad, Hermosillo, Cajeme, Nogales y Huatabampo.

Con el compromiso de atender a la ciudadanía, se fortalecen las acciones operativas en coordinación con las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno; las personas detenidas fueron informadas sobre sus derechos al ser detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, además de que se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento hasta que no se declare su responsabilidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui