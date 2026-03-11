Investigación del incendio en Sam’s Club de Hermosillo sigue en pausa, confirma FGJES

Hermosillo, Sonora.- A casi un mes del incendio registrado en una tienda Sam’s Club en la ciudad de Hermosillo, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informaron que los trabajos periciales permanecen suspendidos de forma temporal mientras se definen las condiciones de seguridad para ingresar nuevamente al inmueble siniestrado.

Mediante un comunicado compartido la noche de este martes 10 de marzo de 2026, la FGJES explicó que actualmente se encuentra en espera de un dictamen técnico de ingeniería estructural. Este documento permitirá determinar si existen condiciones seguras para que personal de Servicios Periciales y de Emergencia continúen con las diligencias en el establecimiento que se ubica en Paseo Río Sonora, donde ocurrió el incendio la madrugada del 12 de febrero de 2026.

Peritos en espera de condiciones seguras para reanudar dictámenes en inmueble siniestrado Sam’s Club



Hermosillo, Sonora, 10 de marzo de 2026.- Con relación al siniestro ocurrido en el establecimiento comercial Sam’s Club ubicado en Paseo Río Sonora, la Fiscalía General de… pic.twitter.com/UqlpVZ1K4h — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 11, 2026

Dictamen estructural definirá si peritos pueden ingresar

De acuerdo con la información oficial, el dictamen estructural deberá ser elaborado y presentado por autoridades de Protección Civil estatal y municipal, así como por la empresa responsable de los trabajos de demolición y limpieza de escombros y mercancía que permanece en el sitio. Este documento será clave para establecer una 'ruta segura' dentro del inmueble, ya que el análisis técnico permitirá evaluar las condiciones de riesgo en la estructura del edificio.

Con base en ese estudio, se definirán las rutas de acceso y salida que deberán utilizar peritos, personal de Protección Civil y otros especialistas que participen en la investigación. El objetivo es garantizar la integridad del personal que deberá ingresar al lugar para continuar con las diligencias periciales.

En este mismo texto, la Fiscalía de Sonora señaló que, mientras no se cuente con este dictamen, no es posible autorizar el ingreso de peritos al establecimiento. Esto se debe a que las condiciones estructurales del inmueble aún representan un riesgo para quienes participen en las investigaciones, especialmente debido a los daños ocasionados por el incendio y por la presencia de escombros en el interior.

Una vez que se cuente con el dictamen de ingeniería estructural, los especialistas podrán reanudar las diligencias dentro del inmueble para avanzar en la investigación. Mientras tanto, la FGJES señaló que continuará manteniendo informada a la opinión pública sobre los avances del caso, conforme se desarrollen nuevas diligencias dentro de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui