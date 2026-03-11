Jorge Aldair intentó abusar de menor mientras dormía; fue denunciado y arrestado en Edomex

Cuautitlán Izcalli, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, realizaron la detención de un hombre identificado como Jorge Aldair 'N'. La acción se efectuó en el municipio de Cuautitlán Izcalli, tras cumplimentar un mandamiento judicial emitido por su probable responsabilidad en el delito de abuso contra una persona menor de edad.

Esta aprehensión responde a los trabajos de indagación que se desarrollan en el territorio mexiquense para esclarecer y sancionar dicho crimen. De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos que motivaron esta orden de arresto habrían ocurrido el 22 de septiembre de 2025. Los datos recabados señalan que la víctima se encontraba descansando dentro de su vivienda en la colonia Adolfo López Mateos.

En ese momento, el individuo, quien aparentemente mantenía una relación sentimental con un familiar de la afectada, ingresó a la habitación donde ella dormía para realizarle diversos tocamientos. Al recibir el reporte de lo ocurrido, la Fiscalía estatal abrió la indagatoria correspondiente. Mediante diversas labores de recopilación de datos, el Ministerio Público reunió las pruebas necesarias para sustentar el caso ante el Poder Judicial. Con esta información, un juez otorgó la orden de captura contra Jorge Aldair 'N'.

Tras ejecutarse la orden, el individuo fue trasladado e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social en la región. En estas instalaciones, el sujeto quedó a disposición de un juez, quien tiene la responsabilidad de resolver su situación jurídica en los plazos que marca la ley. Cabe recordar que, conforme al sistema penal vigente, el señalado cuenta con el principio de presunción de inocencia; por lo tanto, se le debe considerar inocente hasta que no exista una sentencia condenatoria.

Finalmente, las autoridades de seguridad y procuración de justicia del Estado de México reiteran su llamado a la población para reportar cualquier conducta ilícita. Para ello, la Fiscalía General de Justicia mexiquense mantiene habilitado el número telefónico gratuito 800 7028770, operativo todo el año. También se encuentra disponible la aplicación digital FGJEdomex, la cual se puede descargar sin costo alguno desde las tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM