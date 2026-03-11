¿Qué pasó en la GAM? Esto se sabe sobre el hallazgo de 2 cuerpos en cisterna al norte de CDMX

Ciudad de México.- La noche de este martes 11 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), luego de que se reportara un fuerte olor proveniente de un inmueble donde había un pequeño negocio. Al acudir al sitio, las autoridades localizaron los cuerpos de una pareja dentro de una cisterna.

¿Qué pasó en la GAM? Esto se sabe

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del martes 10 de marzo de 2026, en un inmueble ubicado sobre la calle Norte 70-A, en la colonia Bondojito, al norte de la CDMX. Se detalló que vecinos de la zona comenzaron a percibir un olor intenso y desagradable que salía del interior del predio, situación que llevaba varios días. Ante la preocupación, decidieron dar aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Hallan los cuerpos de una pareja dentro de una cisterna en la colonia Bondojito, alcaldía Gustavo A. Madero.



Las víctimas, Alejandro y Lilia, ambos de 62 años, habían sido reportadas como desaparecidas hace casi 4 semanas.



Autoridades ya investigan… pic.twitter.com/hx3bnX49RX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes ingresaron al inmueble para realizar una revisión. Durante las labores, los equipos de emergencia localizaron los cuerpos dentro de una cisterna, aparentemente en avanzado estado de descomposición.

De inmediato, los Bomberos realizaron las maniobras necesarias para extraer los cuerpos del depósito, mientras peritos de la Fiscalía capitalina comenzaron con el levantamiento de indicios y las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación.

Pareja había sido reportada como desaparecida

Las víctimas fueron identificadas como Alejandro y Lilia, ambos de 62 años de edad, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 14 de febrero de 2026. De acuerdo con testimonios de vecinos, la pareja era propietaria de un negocio de renta de andamios y hamacas, además de operar una lavandería en el mismo predio donde fueron localizados.

Las víctimas ya fueron identificadas. Foto: Twitter

Habitantes de la colonia señalaron que la pareja no residía en la zona, ya que vivía en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México (Edomex), pero acudía diariamente al establecimiento para trabajar. A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado la causa de muerte de la pareja, por lo que el caso permanece bajo investigación.

La FGJ-CDMX informó que se abrió una carpeta de investigación para establecer si se trató de un accidente, un posible crimen o alguna otra circunstancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui