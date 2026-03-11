Sicarios del CJNG emboscan a policías estatales en Michoacán; un oficial resultó lesionado

Salvador Escalante, Michoacán.- Este miércoles 11 de marzo, integrantes de la Guardia Civil del estado de Michoacán fueron blanco de un ataque con armas de fuego mientras realizaban recorridos rutinarios de vigilancia en las zonas serranas correspondientes al municipio de Salvador Escalante. Durante este hecho violento, los elementos policiales respondieron a las detonaciones accionando sus armas de cargo contra los presuntos sicarios.

Como resultado de este enfrentamiento, un agente de la corporación estatal resultó herido. Actualmente, el uniformado afectado ya recibe atención médica en un centro de salud para el tratamiento de las lesiones sufridas durante el tiroteo. Tras registrarse el altercado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado coordinó el despliegue de un amplio dispositivo en la región. En esta movilización participan corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Todos trabajan de manera conjunta para dar con el paradero de los sujetos armados que iniciaron el fuego. Las labores de búsqueda y patrullaje abarcan diferentes puntos del área montañosa y sus alrededores. Para reforzar las tareas de vigilancia y garantizar la tranquilidad de los habitantes, el esquema de seguridad se amplió hasta la región vecina de Pátzcuaro para mantener el orden público y evitar nuevos incidentes en esa zona de Michoacán.

José Antonio Cruz Medina, titular de la SSP, se encuentra al mando de estas acciones sobre el terreno. El secretario coordina directamente el trabajo de los efectivos de la Guardia Civil y de las demás fuerzas involucradas en la movilización, con la meta de ubicar a los responsables y restablecer la normalidad en ambos municipios. Las autoridades de seguridad sostienen su presencia en el territorio por tiempo indefinido para cumplir con dicho fin.

Cabe mencionar que los delincuentes también incendiaron a un camión de carga sobre el tramo carretero Opopeo - Pátzcuaro, a la altura de la localidad de Los Tanques. Los primeros informes señalan como presuntos responsables de esta emboscada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que es liderado en esa zona por Ángel Chávez Ponce, alias 'El Camaleón'.

Fuente: Tribuna del Yaqui