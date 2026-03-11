Tragedia en Baja California Sur: Fallece mujer policía tras disparó de su propio compañero

San José del Cabo, Baja California Sur.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó el fallecimiento de Citlali 'N', de 24 años de edad, agente activa de la Policía Municipal de Los Cabos. El lamentable suceso ocurrió este miércoles 11 de marzo en la comunidad de San José de los Cabos, cuando la mujer recibió un impacto de bala provocado por un compañero de la misma corporación de seguridad.

De acuerdo con los datos emitidos por las autoridades estatales, alrededor de las 13:30 horas (local) se registró una alerta mediante una llamada telefónica para notificar el ingreso de una mujer herida por arma de fuego al Hospital Issste de la localidad. Al llegar a las instalaciones del centro médico, la víctima portaba su uniforme de trabajo y fueron sus propios compañeros de turno quienes realizaron el traslado a bordo de una unidad patrulla.

Esto lo hicieron poco después de registrarse el disparo que le causó la lesión. Hasta el momento, las dependencias encargadas no han revelado en qué zona del cuerpo recibió el impacto de bala. Pocos minutos después de su ingreso al área de urgencias, el personal médico de guardia dictaminó que la joven ya carecía de signos vitales. A partir de ese instante, la Procuraduría de Justicia tomó el control total del caso.

Elementos de Investigación Criminal y peritos forenses acudieron tanto al hospital como al sitio donde aconteció el hecho para recolectar indicios, evidencias físicas y recabar testimonios que ayuden a esclarecer con exactitud cómo se produjo el disparo. Las primeras versiones recabadas en el lugar plantean la hipótesis de un posible accidente, pues se investiga si la detonación se generó mientras otro elemento policial manipulaba su arma de cargo.

A pesar de esta primera línea de trabajo, las autoridades ministeriales mantienen abiertas todas las vías de investigación para obtener total claridad sobre la situación. Para cumplir con las normativas legales enfocadas en la protección de las mujeres, el caso se aborda bajo lineamientos de feminicidio y con perspectiva de género. La dependencia estatal aseguró que los trabajos de campo y el análisis de gabinete se rigen por estos criterios.

Esta forma de proceder garantiza que la recolección y evaluación de pruebas se desarrolle sin omitir detalles, permitiendo esclarecer el suceso con absoluto rigor legal y definir responsabilidades de acuerdo con lo que dicte la ley. En los próximos días se espera un dictamen médico que determine la trayectoria exacta del proyectil para complementar la carpeta de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui