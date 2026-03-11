Uriel Abdiel fue sorprendido en Sonora con 12 envoltorios de droga y cuchillo de 31 centímetros

Santa Ana, Sonora.- Arrestado y vinculado a proceso quedó un individuo identificado como Uriel Abdiel 'N'. Esta resolución judicial responde a la probable responsabilidad del imputado en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como por portación de un arma prohibida. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el crimen que originó esta acción legal tuvo lugar en el municipio de Santa Ana.

Con base en la información contenida en la carpeta de investigación, los sucesos ocurrieron durante la tarde del 5 de marzo del año 2026. Alrededor de las 12:22 horas, elementos de la corporación de Seguridad Pública Municipal realizaban recorridos de vigilancia rutinarios. Durante sus labores, ubicaron al señalado justo en el cruce de la calle Jesús García y el bulevar Guillermo Padrés Elías, de la colonia Las Playitas.

En ese lugar, los agentes procedieron a realizar una revisión al sospechoso. Tras esto, los uniformados localizaron entre las pertenencias del sujeto una docena de envoltorios que contenían una sustancia granulada con las características físicas de la droga conocida como crystal. A la par de los estupefacientes, los elementos de seguridad lograron asegurar un arma blanca tipo cuchillo, de una longitud de 31.2 centímetros.

Una vez puesto a disposición de la autoridad competente, se llevó a cabo la audiencia judicial. Durante esta sesión en los juzgados, el juez encargado del caso revisó el actuar de los policías y calificó de legal la detención del individuo. Acto seguido, el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente y presentó los diversas evidencias que fueron recabadas en la primera fase de las indagatorias del caso.

Después de analizar los elementos aportados por el Ministerio Público, el juzgador determinó que existían los sustentos necesarios para dictar auto de vinculación a proceso por el ilícito de posesión simple de metanfetamina y por portar el arma mencionada. Como medida cautelar, la autoridad impuso la prisión preventiva, por lo que el señalado permanecerá recluido en un centro penitenciario mientras avanza su proceso judicial.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora