Agredió y amenazó a su propia madre al norte de Sonora; intentó escapar pero fue capturado

Benjamín Hill, Sonora.- Un juez de control dictó vinculación a proceso en contra de Joan Enrique 'N', quien fue arrestados recientemente como probable responsable del delito de violencia familiar. Este caso se desarrolla a partir de los hechos ocurridos en el municipio de Benjamín Hill, Sonora. Las Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó las pruebas necesarias para iniciar el proceso penal correspondiente.

El expediente de investigación establece que el suceso tuvo lugar el día 5 de marzo de 2026, alrededor de las 15:55 horas. El sitio donde se registraron los actos denunciados es una vivienda situada en la calle Felicitas Rivera, dentro de la colonia San Fernando. De acuerdo con el reporte de las corporaciones de seguridad, el imputado reaccionó de manera agresiva cuando la víctima le comunicó acerca de una propuesta laboral.

Esta situación desencadenó agresiones verbales, físicas y de carácter psicoemocional en agravio de la mujer. El Ministerio Público documentó que el individuo dirigió expresiones denigrantes hacia su madre. Momentos después, la empujó hacia una pared, lo cual ocasionó que ella se golpeara contra el marco de una puerta. Otro hijo de la mujer intentó detener la agresión para protegerla, lo que generó un forcejeo en el que este segundo familiar también resultó golpeado.

Los datos recabados indican que el acusado propinó un golpe adicional en el pecho a la mujer y rompió el vidrio de la puerta principal de la casa, para después lanzar insultos y amenazas desde la parte exterior del domicilio. Fuerzas de la Policía Municipal y Estatal de Sonora llegaron al lugar para atender el reporte. Los agentes actuaron como primeros respondientes y lograron someter al individuo para ponerlo bajo arresto.

Posteriormente, lo trasladaron para ponerlo a disposición del Ministerio Público, para integrar la carpeta de investigación correspondiente. En la audiencia, el juzgador calificó de legal la detención del individuo y la Fiscalía estatal formuló la imputación y expuso las pruebas obtenidas en las diligencias iniciales. Al analizar la información entregada, la autoridad judicial determinó procedente el auto de vinculación a proceso por el delito de violencia familiar y prisión preventiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora