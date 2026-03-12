Autoridades sorprenden a dos sujetos con 36 envoltorios de crystal y marihuana en Caborca

Caborca, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó los resultados de dos movilizaciones policiales enfocadas en el combate al narcomenudeo en el municipio de Caborca. A través de estas acciones, se logró presentar ante los tribunales a dos individuos por el delito de posesión de droga con fines de venta. Los procedimientos penales de ambas carpetas de investigación continúan su curso bajo prisión preventiva justificada.

El primer incidente se registró en la zona conocida como la costa de Caborca. Mientras realizaban recorridos de vigilancia para prevenir delitos, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Policía Municipal interceptaron a un joven identificado como Carlos Antonio 'N', de 24 años de edad. Las corporaciones acudieron al lugar tras recibir un reporte que señalaba a una persona vendiendo sustancias ilícitas en el área.

Al notar la llegada de las patrullas, el sujeto adoptó una actitud evasiva e intentó retirarse del sitio. Durante la revisión corporal correspondiente, los policías encontraron entre sus pertenencias 12 envoltorios con metanfetamina y 14 paquetes pequeños que contenían marihuana. Posteriormente, durante la audiencia inicial de control de detención, el agente del Ministerio Público le formuló al acusado imputación por delitos contra la salud.

En un segundo suceso registrado también el pasado 5 de marzo, policías estatales aseguraron a un hombre identificado como Eduardo 'N'. Esta captura ocurrió luego de recibir una alerta a la línea de emergencias sobre un individuo que presuntamente ofrecía drogas en la vía pública. Los uniformados llegaron al sitio y observaron al señalado, quien mostró evidente nerviosismo ante la presencia de autoridades.

Al realizarle una inspección para descartar la portación de objetos ilícitos, se le incautaron 10 envoltorios de plástico transparente de metanfetamina. Tras su aseguramiento, el detenido fue presentado ante el juez de control, quien procedió a calificar de legal la detención. En esa misma sesión se le formuló la imputación correspondiente y se dictó el auto de vinculación a proceso, imponiendo además la medida de prisión preventiva justificada.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora