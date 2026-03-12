Cae hombre por intento de asesinato al norte de Sonora; apuñaló a su víctima con un cuchillo

Magdalena de Kino, Sonora.- Las autoridades de Sonora informó este jueves que un juez formuló imputación contra un individuo identificado como José Manuel 'N' durante la audiencia de inicio, señalándolo como el probable responsable del delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de un hombre. Los sucesos documentados en la carpeta de investigación tuvieron lugar el 25 de septiembre de 2025, en el municipio de Magdalena.

El escenario del crimen fue un establecimiento dedicado a trabajos de soldadura, sobre la calle Woolfolk, en la colonia San Felipe. De acuerdo con el reporte de los hechos, el afectado se encontraba en la zona del patio del inmueble, a bordo de un vehículo tipo pick up de la marca Chevrolet S10. En ese momento, el ahora detenido apareció en el lugar portando un arma punzocortante, se acercó al vehículo y lanzó varios ataques hacia el afectado.

Los datos presentados indican que durante esta agresión, el sujeto logró causarle una herida profunda en la pierna derecha. Los reportes médicos detallan que esta lesión requiere recuperación y no ponen en riesgo su vida. A la par del atentado, el atacante lanzó diversas amenazas de muerte contra el herido. La agresión se detuvo gracias a la llegada de los familiares del dueño del negocio, quienes llamaron a las fuerzas de seguridad pública.

Al darse cuenta de la llamada policial, el atacante optó por retirarse del establecimiento, aunque continuó gritando advertencias contra la persona afectada desde la calle. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que mantiene abiertas las investigaciones, siempre orientadas a castigar todas las conductas que vulneren la vida y la integridad de los habitantes del estado.

Formulan imputación a detenido por tentativa de homicidio calificado en Magdalena de Kino



Magdalena de Kino, Sonora, 11 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, tras la ejecución de una orden de aprehensión, en audiencia… pic.twitter.com/AuDLEMChS3 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora