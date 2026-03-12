Con información de la DEA, autoridades dan duro GOLPE al narco en Colima: García Harfuch

Villa de Álvarez, Colima.- Este jueves 12 de marzo de 2026, autoridades federales reportaron un nuevo golpe al crimen en México, en coordinación con elementos de Estados Unidos (EU). Confirmaron el aseguramiento de más de 270 kilogramos de fentanilo, así como la detención de un presunto líder de una célula delictiva dedicada al tráfico de drogas sintéticas. Los hechos ocurrieron en inmediaciones de Villa de Álvarez, en el estado de Colima.

De acuerdo con un comunicado compartido por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, este decomiso equivale aproximadamente a 14 millones de dosis de esta droga sintética que no llegarán a las calles. Asimismo, apuntó que las acciones se realizaron como parte de operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Los hechos se confirmaron este miércoles. Foto: Twitter

Participaron Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Secretaría de Marina (Semar); Fiscalía General de la República (FGR); Guardia Nacional; Secretaría de Gobernación (Segob) y la SSPC.

Operativos en Colima dejan siete detenidos

Según el funcionario, durante los operativos en Villa de Álvarez fue detenido Yair 'N', identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetaminas. Además de esta captura, seis personas más, presuntos generadores de violencia, fueron detenidas como parte de las mismas acciones. Sus nombres no fueron revelados en el escrito.

Las autoridades también localizaron dos inmuebles utilizados para el almacenamiento de narcóticos, los cuales formaban parte de la estructura logística del grupo criminal. Durante las acciones se decomisaron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, una de las drogas sintéticas más potentes y peligrosas.

Además del decomiso de fentanilo, las autoridades informaron que fue localizado un laboratorio clandestinoutilizado para la producción de drogas sintéticas. También se aseguró una bodega que funcionaba como centro de almacenamiento, donde presuntamente se resguardaban narcóticos antes de su distribución.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Intercambio de información con la DEA permitió la operación

Según explicó García Harfuch, los operativos fueron resultado de trabajos de investigación y del intercambio de información entre autoridades de México y EU. En particular, la Administración de Control de Drogas (DEA) compartió información con diversas instituciones mexicanas, lo que permitió ubicar las operaciones del grupo criminal.

Las investigaciones continúan para determinar la red completa de operaciones de esta célula delictiva, así como posibles vínculos con otras organizaciones criminales.

Fuente: Tribuna del Yaqui