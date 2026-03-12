Ejecutan a Claudia Ivette Rodríguez, dirigente del PRI y excomisaria municipal en Guerrero

Milpillas, Guerrero.- Este jueves 12 de marzo se confirmó el lamentable asesinato por arma de fuego de Claudia Ivette Rodríguez Estrada, quien fungía como presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Ometepec, ubicado en la región de la Costa Chica del estado de Guerrero. De acuerdo con la información difundida por diversos medios de la región, el ataque tuvo lugar la noche de ayer miércoles.

Se detalló que la víctima se encontraba dentro de su tienda, a la orilla de la carretera federal Acapulco -Pinotepa Nacional, a la altura de la comunidad de Milpillas. En esta misma localidad, ella había ocupado el cargo de comisaria municipal tiempo atrás, lo que la convertía en una figura conocida entre los habitantes de la zona. Tras conocerse el homicidio, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero emitió un pronunciamiento para condenar el ataque.

En su mensaje, la dirigencia estatal dijo que el problema de la inseguridad afecta a toda la población del país y dejó en claro que diariamente familias de distintos municipios sufren pérdidas irreparables a causa de la violencia. La representación del partido demandó a las instancias de seguridad trabajar para esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia. También recordó el trabajo de Rodríguez Estrada en su comunidad.

Asesinan a lideresa del PRI en la Costa Chica de Guerrero



Destacó que las exigencias de equidad y seguridad, por la reciente conmemoración del Día Internacional de la Mujer, deben transformarse en acciones verdaderas y hechos palpables para evitar la impunidad. Asimismo, el PRI envió sus condolencias y mostró total solidaridad con la familia y las amistades de la presidenta. Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la cámara alta, reprobó el crimen.

A través de un mensaje en X, el legislador solicitó a las corporaciones realizar una investigación que brinde resultados a la brevedad posible. En su publicación, el legislador guerrerense hizo hincapié en que este tipo de delitos no pueden ser pasados por alto ni quedarse sin castigo. A la vez, Añorve Baños aprovechó mandó sus respetos a los seres queridos de la víctima y reiteró su respaldo absoluto hacia Alejandro Bravo Abarca, quien actualmente encabeza la dirigencia estatal del PRI.

