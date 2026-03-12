Fiscalía hará entrega de Sam's Club en Hermosillo tras incendio; confirma peligro de colapso

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este jueves los resultados más recientes sobre el incidente registrado la madrugada del 12 de febrero en la sucursal de Sam's Club, situada en la colonia Paseo Río Sonora, de Hermosillo. Luego de recibir el reporte sobre la ingeniería estructural del edificio, las autoridades confirmaron la existencia de un "obstáculo material insuperable".

Esta situación impide que el personal de peritaje ingrese al inmueble con condiciones de seguridad adecuadas. El documento técnico advierte sobre afectaciones profundas e irreversibles en distintos elementos de la construcción. Además, señala la presencia de componentes con un alto grado de probabilidad de desprendimiento. Ante este panorama, se concluyó que no existen áreas seguras en el interior para realizar diligencias adicionales.

Hasta ahora, los análisis realizados desde el exterior y las indagatorias efectuadas por expertos en incendios no han aportado elementos de prueba que sugieran una acción intencional. Por lo tanto, con la evidencia reunida, las dependencias perfilan el suceso como un evento totalmente accidental. Para proteger la integridad de los trabajadores encargados de la investigación, la Fiscalía notificará a las áreas de Protección Civil a nivel estatal y municipal.

Posteriormente, el terreno será devuelto a los dueños del establecimiento para que procedan con la demolición controlada y el retiro de los escombros, siguiendo las recomendaciones técnicas de seguridad y lineamientos vigentes. Este paso terminará la fase de recolección de pruebas físicas dentro del recinto afectado, garantizando que nadie corra peligro durante los trabajos de limpieza en el lugar de los hechos.

Así ocurrió el incendio

Protección Civil Sonora señaló que alrededor de las 3:33 horas recibieron el reporte del siniestro en el inmueble ubicado en las calles Paseo Río Sonora y la calle Reforma. Al llegar la unidades, se percataron de que había un fuego bastante desarrollado al interior de la tienda, por lo que fue necesario hacer un trabajo mayor con alrededor de 40 elementos del heroico cuerpo de Bomberos, en 11 unidades.

También participaron oficiales de la Policía Municipal, del Área de Desarrollo Urbano del Municipio y las coordinaciones de Protección Civil. El sector estuvo cerrado durante las labores, sin reporte de víctimas mortales o heridas.

