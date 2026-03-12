Procesan a sujeto que acosaba a alumna de 15 años en Nogales; hizo un disparo frente a escuela

Nogales, Sonora.- Un juez de control determinó dictar prisión preventiva y vincular a proceso a Juan Carlos 'N', de 55 años de edad, al ser señalado como probable responsable de los delitos de tentativa de homicidio y acoso. Esta resolución judicial llega tras los eventos ocurridos el pasado lunes 9 de marzo a las afueras de un plantel de bachillerato Conalep, ubicado en la colonia Zona Industrial, de la ciudad de Nogales, Sonora.

La carpeta de investigación detalla que el imputado llevaba días enviando mensajes de texto mediante la aplicación WhatsApp a una estudiante de 15 años. En estas comunicaciones, el sujeto presuntamente hostigaba a la menor de edad con textos de contenido inmoral y le hacía ofrecimientos monetarios para convencerla de que se fuera con él. Ante la persistencia de esta conducta, la adolescente decidió informar sobre la situación a su padre, José Carlos 'N', de 51 años.

El día de los hechos, el acusado acudió a las instalaciones educativas a bordo de un automóvil Toyota Corolla, donde se estacionó a la espera de la estudiante. Al tener conocimiento de esto, el padre de la afectada se dirigió al sitio para encarar al individuo por su comportamiento hacia la joven. La confrontación verbal entre ambos hombres escaló hasta convertirse en un forcejeo físico. En medio de la disputa, el conductor del vehículo sacó un arma de fuego calibre 9 milímetros que guardaba en la guantera de su automóvil.

Con dicha pistola, el sujeto amenazó de muerte al padre de familia e intentó atentar contra su vida. Al ver lo que ocurría, otras dos personas que se encontraban en el lugar decidieron intervenir para ayudar a someter al hombre armado. Durante esta acción conjunta, el arma se accionó y se registró un disparo. La detonación no dejó a ninguna persona lesionada. Los ciudadanos lograron desarmar y retener al individuo hasta la llegada de las corporaciones de seguridad, quienes aseguraron la pistola y procedieron con la aprehensión del sujeto.

Durante la audiencia de control, el Ministerio Público expuso los datos recabados. Con base en esta evidencia, el juez encargado del caso validó la legalidad del arresto y resolvió que el acusado deberá permanecer en la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanza el periodo de investigación complementaria. Las instituciones de justicia mantienen el trabajo de integración del expediente para continuar con las etapas procesales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui