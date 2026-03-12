¿Qué pasó el Tlalpan? Esto se sabe del HOMICIDIO de Luis Miguel Victoria, exlíder sindical del ISSSTE

Ciudad de México.- La noche de este miércoles 11 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en inmediaciones de la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital, luego de que se reportara un ataque armado contra un automovilista, hecho que dejó una víctima mortal. Tras las primeras diligencias, se confirmó que el ahora occiso es Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del miércoles 11 de marzo, cuando el exlíder sindical circulaba a bordo de un automóvil Audi color negro en inmediaciones del Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela. Durante el trayecto, la víctima habría sido interceptada por al menos dos sujetos armados que se desplazaban en motocicleta, quienes abrieron fuego directamente contra el conductor.

Asesinan a exlíder sindical del ISSSTE en CDMX. Foto: Twitter

Después de recibir los disparos, el conductor perdió el control del automotor, que avanzó sin dirección hasta invadir carriles centrales del Periférico. El automóvil terminó impactándose contra un muro de contención, lo que además provocó daños a otro vehículo que circulaba por la zona en ese momento.

Tras recibir los reportes de detonaciones de arma de fuego, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activaron el Código Rojo y acudieron al lugar. Una vez en la zona del siniestro, acordonaron el área para resguardar la escena mientras se realizaban las primeras diligencias. Posteriormente se dio aviso a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) cuyos peritos acudieron al sitio para realizar el levantamiento de las evidencias.

El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar la identidad de los responsables.

¿Quién era Luis Miguel Victoria Ranfla?

Luis Miguel Victoria Ranfla fue una figura relevante dentro del sindicalismo del sector público en México. Durante varios años encabezó el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.

Asumió el cargo en 2013 y permaneció al frente del sindicato durante cerca de una década, periodo en el que fue reelecto por delegados sindicales. Durante su gestión impulsó acuerdos con autoridades del instituto y con organizaciones del sector público para fortalecer la representación de los trabajadores.

Entre las acciones que se le atribuyen durante su dirigencia destacan gestiones para mejorar prestaciones laborales, fortalecer la representación sindical y apoyar programas educativos dentro del sistema del ISSSTE.

uD83DuDDE3?SE REGISTRÓ UNA BALACERA EN PERIFERICO SUR.. EN EL ATAQUE FALLECIÓ EL EXLIDER SINDICAL DEL #ISSSTE LUIS MIGUEL VICTORIA RANFLA DE 65 AÑOS, QUIEN FUE LÍDER SINDICAL DURANTE UNA DÉCADA...LA MUJER QUE LO ACOMPAÑABA RESULTÓ LESIONADA uD83DuDEA8 pic.twitter.com/HhePkDVrmS — MonitoresMultimedia (@MonitoresMultim) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui