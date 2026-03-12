Renuncia Óscar Rentería, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; es el tercero en 2 años

Culiacán, Sinaloa.- Óscar Rentería Schazarino decidió dejar la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa. Medios de comunicación locales informaron este jueves 12 de marzo que el general de brigada entregó el documento de su renuncia al gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya. Hasta ahora, las razones detrás de esta decisión no han sido comunicadas al público, manteniendo un ambiente de total discreción.

Según los datos difundidos hasta el momento, el gobierno del estado tiene planeado presentar al nuevo encargado de la corporación el próximo lunes 16 de marzo. Mientras se espera ese día, las labores de protección ciudadana continúan su curso habitual en los diferentes municipios, manteniendo las operaciones regulares de vigilancia. Rentería Schazarino tomó el control de la corporación en diciembre de 2024.

Su nombramiento se llevó a cabo durante una ceremonia que contó con la presencia del mandatario sinaloense y de Omar García Harfuch, actual encargado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. El respaldo del gabinete del gobierno de México fue visible desde el primer día de sus funciones. Su gestión comenzó en una etapa compleja para la región, meses después del inicio de las confrontaciones entre Los Chapitos y Los Mayos.

Estas acciones surgieron a raíz de la detención de Ismael 'El Mayo' Zambada en territorio estadounidense en julio de 2024, esto provocó que el Cártel de Sinaloa se dividiera en las mencionadas facciones para disputarse el control del cártel. En el momento de asumir el cargo, Rocha Moya elogió el perfil del militar, argumentando que tenía una gran formación, conocía el terreno y era una persona preparada para enfrentar la situación.

uD83DuDEA8Renuncia el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa



El general de Brigada Óscar Rentería Schazarino se va tras casi 15 meses en el cargo pic.twitter.com/fCS5eyzIe0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 13, 2026

Tercera renuncia en 2 años

Con este movimiento, se registra la tercera dimisión en la secretaría en un lapso de dos años. Gerardo Mérida Sánchez, quien precedió a Rentería, renunció el 20 de diciembre de 2024 después de poco más de un año de labor. Mérida Sánchez había llegado a la institución el 4 de septiembre de 2023, sustituyendo a Cristóbal Castañeda Camarillo. La constante rotación de los titulares demuestra los continuos cambios en la estructura de mando del gobierno sinaloense para organizar las estrategias de vigilancia.

Fuente: Tribuna del Yaqui