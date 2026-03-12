Sinaloa, México.- Tras casi tres años prófugo, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Samuel 'N', un fugitivo que se encontraba en la lista de los más buscados del Federal Bureau of Investigation (FBI), señalado por su presunta participación en un doble caso en el que dos mujeres fueron privadas de la vida en 2023 en Federal Way, Washington; fue capturado gracias a un operativo coordinado entre agencias de México y el país estadounidense.

El 21 de mayo del 2023 se registró un ataque armado afuera del bar Stars Bar and Grill, ubicado en Federal Way, dando como resultado un hombre herido y dos mujeres privadas de la vida. Después de cometer dicho crimen, Samuel 'N' huyó del estado de Washington hacia Arizona, para cruzar la frontera hacia México; todo esto lo realizó a tan solo dos días del ataque, según la investigación federal.

Se confirma la captura de Samuel ‘N’ en Sinaloa; uno de los más buscados por el FBI

Las autoridades estadounidenses emitieron una orden de arresto el 24 de mayo de 2023, mientras que en noviembre de 2025 un tribunal federal del Distrito Oeste de Washington también giró una orden por fuga ilegal para evitar el enjuiciamiento; sin embargo, después de más de dos años del acontecimiento catastrófico, el sospechoso fue localizado en Sinaloa, gracias a la participación de autoridades de seguridad mexicanas, el Instituto Nacional de Migración y personal del FBI en Ciudad de México.

Esto es resultado del trabajo en conjunto entre los países vecinos, ya que Samuel 'N' fue capturado y trasladado a Estados Unidos, donde el acusado enfrenta ahora el proceso judicial en Seattle, quedando bajo custodia de autoridades locales y será presentado ante la justicia por los hechos ocurridos en Federal Way.

En seguimiento a trabajos de investigación y como parte de los mecanismos de cooperación internacional, en Culiacán, Sinaloa, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con @INAMI_mx, detuvieron a Samuel “N”, uno de los fugitivos… pic.twitter.com/iea96umZUC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui