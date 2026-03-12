Van cuatro detenidos por incendio de dos tiendas en Edomex; niño y padre sufrieron quemaduras

Valle de Chalco, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron la detención de dos individuos, identificados como Luis Antonio 'N', alias 'El Negro', y Miguel 'N', sumando cuatro detenidos en total. Las autoridades investigan a estas personas por su probable relación en los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa. Los hechos que originaron esta acción judicial ocurrieron dentro de un establecimiento comercial en el municipio de Valle de Chalco, donde tres personas resultaron lesionadas por fuego.

De acuerdo con las carpetas de investigación abiertas por el Agente del Ministerio Público, los acontecimientos tuvieron lugar el pasado 22 de febrero. En esa fecha, afuera de una vivienda pintada de color rosa, se encontraba estacionada una camioneta de la marca GMC, junto a dos motocicletas. En ese punto se reunieron siete hombres. Entre los presentes estaban Edgar 'N', alias 'El Peluso'; Luis Antonio 'N'; Miguel Ángel 'N'; un menor de edad, así como otros tres sujetos que ya se encuentran plenamente identificados por las autoridades.

Se tiene conocimiento de que dentro de este último grupo se halla el presunto autor intelectual de los ilícitos. Durante esa reunión, Miguel Ángel 'N' sacó de la camioneta varias botellas de plástico llenas de una sustancia inflamable y las entregó a Luis Antonio 'N' y a otro acompañante. A partir de ese momento, los presuntos implicados se dividieron para movilizarse. Luis Antonio 'N' subió a una de las motocicletas que conducía Edgar 'N', mientras que el adolescente abordó la segunda motocicleta junto con otro de los individuos.

El recorrido inició hacia un local de la cadena OXXO, ubicado en la colonia Alfredo Baranda, en la esquina de las avenidas Moctezuma y Cuauhtémoc. Al llegar a ese establecimiento, los sujetos arrojaron algunas de las botellas con combustible y les prendieron fuego para causar daños al inmueble. Posteriormente, el grupo se movilizó hacia una tienda llamada 3B, ubicada en la avenida Cuitláhuac y Poniente 13, en la colonia San Miguel Xico. En ese lugar, Luis Antonio 'N' ingresó al local acompañado de otro individuo.

Al entrar, lanzaron un artefacto explosivo de fabricación casera hacia la zona de los estantes. Acto seguido, sacaron más botellas con líquido inflamable de entre su ropa y comenzaron a rociar las instalaciones. Durante esta acción, rociaron a un niño de 2 años de edad, al padre del menor, un hombre de 49 años, y a un tercer individuo que se encontraban en el lugar. Les prendieron fuego y enseguida escaparon del sitio a bordo de las motocicletas. A causa de estas agresiones, los tres afectados sufrieron quemaduras en el cuerpo.

Los paramédicos acudieron al lugar y los trasladaron a un centro hospitalario para brindarles atención médica. Hasta el último reporte de salud, el estado del niño de dos años se mantiene como delicado. En un primer momento, el Ministerio Público inició las diligencias por los delitos de daños en los bienes y lesiones. Sin embargo, al avanzar con el trabajo de campo y la revisión del caso, el personal de la Representación Social encontró elementos suficientes para modificar la clasificación del delito.

Por ello, solicitaron a un juez librar las órdenes de aprehensión correspondientes por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de edad. Hasta la fecha, la Fiscalía mexiquense ha logrado capturar a cuatro personas presuntamente involucradas. Edgar 'N', alias 'El Peluso', quien presuntamente condujo una de las motocicletas, ya fue vinculado a proceso. Un juez le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

Por su parte, el adolescente que manejaba la otra motocicleta también fue detenido. La autoridad judicial correspondiente lo vinculó a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida, por lo que permanece en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque, en el municipio de Zinacantepec. Los más recientes detenidos, Luis Antonio 'N' y Miguel 'N', fueron ingresados a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región. Ambos se encuentran a la espera de que un juez determine su situación jurídica en los próximos días.

Finalmente, la Fiscalía mexiquense mantiene vigentes las órdenes de aprehensión contra los otros tres sujetos que conforman el grupo. Todos ellos están identificados y las corporaciones de seguridad continúan su búsqueda para presentarlos ante los tribunales, destacando la búsqueda del individuo señalado como el organizador de las agresiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui