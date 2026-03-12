VIDEO: Grupo de personas interrumpe sesión de Cabildo en Hidalgo y agrede a funcionario

Tepeji del Río, Hidalgo.- Este jueves 12 de marzo, alrededor de las 16:15 horas, un grupo de personas ingresó a las instalaciones del Cabildo de Tepeji del Río, Hidalgo. La movilización fue encabezada por el ciudadano Óscar Rubén B. J., quien acudió al edificio gubernamental en compañía de varios deportistas, entre los cuales se encontraban menores de edad. Su exigencia era la reapertura del estadio del municipio, pero durante la llegada de los manifestantes, el orden del recinto se vio alterado.

Arturo Daniel Rodríguez Nolazco, funcionario responsable de la administración del municipio, trató de establecer un diálogo con los asistentes. Su intención era explicarles que tienen garantizada la libertad de protestar de forma pacífica, siempre y cuando no causen disturbios dentro del espacio solemne. No obstante, los reportes gubernamentales señalan que Óscar Rubén B. J. presuntamente agredió al servidor público en medio de la discusión.

El espacio deportivo que motivó la movilización se encuentra suspendido por mandato de las autoridades. Esta medida disciplinaria se tomó debido a dos motivos comprobados: la venta no autorizada de bebidas alcohólicas en su interior y la ruptura de los sellos de clausura que se habían colocado con antelación por faltas a los reglamentos. Ante el altercado en el Cabildo, la administración de Tepeji del Río emitió un comunicado para dar su postura.

Reconoce el derecho a la libre manifestación siempre que sea pacífica; sin embargo, condenó cualquier acto de violencia ocurrido durante los hechos", se lee.

Las autoridades locales explicaron que el cierre del estadio obedece a la estricta aplicación de la ley. Además, mencionaron que los ciudadanos inconformes ya habían recibido atención mediante reuniones. Sumado a las sanciones por la venta de alcohol, el gobierno detalló que existe una fuerte disputa interna por el control del lugar. Por un lado, está el patronato del deportivo, conformado por diversos equipos; por el otro, la asociación de charros, quienes se ostentan como los legítimos representantes legales del inmueble.

La resolución de este conflicto por los derechos del recinto competerá a los tribunales correspondientes. Con el propósito de destrabar la situación mediante canales adecuados, se programó una mesa de trabajo para este viernes a las 12:00 horas (local). A esta reunión están convocados los integrantes del patronato, los miembros de la asociación de charros, representantes del ayuntamiento y las áreas municipales con competencia en el tema.

El ayuntamiento de Tepeji del Río reiteró que su meta primordial es asegurar áreas propicias y seguras para el fomento del deporte. Para evitar que ocurran nuevamente las conductas que originaron el cierre, anunciaron que someterán a revisión todos los protocolos de seguridad y los trámites de regularización del estadio, priorizando en todo momento la integridad de los habitantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui