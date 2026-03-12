Vinculan a proceso a Jared 'N' por el feminicidio de Kimberly; permanecerá en prisión preventiva

Cuernavaca, Morelos.- En medio de las recientes desapariciones de mujeres jóvenes que se han reportado en el estado de Morelos, la justicia avanza en el caso de Kimberly Ramos. Este jueves 12 de marzo de 2026, un juez del estado de Morelos vinculó a proceso a Jared Alejandro 'N', señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La decisión fue tomada por el juez Guillermo Ortega Castillo durante una audiencia que se realizó este jueves y se prolongó cerca de tres horas. Tras revisar los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE), el juzgador concluyó que existen datos suficientes para iniciar el proceso penal por el delito de feminicidio.

Prisión preventiva para acusado del feminicidio de estudiante de la UAEM. Foto: Twitter

Como parte de la resolución judicial, el imputado permanecerá en prisión preventiva durante seis meses, tiempo en el que se desarrollará la investigación complementaria del caso.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la FGE sobre el caso de Kimberly, Jared Alejandro 'N' habría participado en la privación de la vida de la joven, cuyo cuerpo fue localizado al norte de Cuernavaca tras días desaparecida. Tras el hallazgo, la fiscalía especializada inició diligencias de gabinete para reconstruir lo ocurrido. Con base en los resultados, se estableció la probable participación del ahora imputado.

Juez abre proceso penal y dicta prisión preventiva

Durante la audiencia, la autoridad judicial analizó los datos de prueba presentados por el Ministerio Público. Con base en esa información, el juez determinó la vinculación a proceso de Jared Alejandro 'N' por su probable responsabilidad en el feminicidio DE Kimberly. Asimismo, estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. En este periodo, la Fiscalía continuará recabando evidencia y fortaleciendo la acusación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Mientras se desarrollan estas diligencias, el imputado permanecerá privado de la libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Un juez de control resolvió vincular a proceso a Jared Alejandro N, por el delito de feminicidio, en agravio de Kimberly Joselin, estudiante de la UAEM, quien fue reportada como desaparecida y posteriormente localizada sin vida en la colonia Nueva Jerusalén de Cuernavaca pic.twitter.com/xcyeQwfLVq — Edmundo Salgado (@EdmundoSalgado5) March 12, 2026

Ordenan proteger la identidad de la víctima

Durante la audiencia, el juez también determinó que la víctima sea mencionada únicamente por sus iniciales, KJRB, con el objetivo de evitar la revictimización y proteger a las víctimas directas e indirectas del caso. De igual forma, hizo un llamado a no divulgar los datos de prueba presentados ante el tribunal, ya que su difusión podría afectar el curso de las investigaciones y vulnerar derechos de las personas involucradas.

Cabe señalar que tanto la desaparición de la joven, como su hallazgo sin vida provocó movilizaciones entre estudiantes y colectivos feministas en la capital morelense. En los últimos días, integrantes de la comunidad universitaria han realizado marchas y manifestaciones en calles de Cuernavaca para exigir el esclarecimiento del feminicidio y castigo para quien resulte responsable. Durante estas protestas también se han solicitado mayores medidas de seguridad para las mujeres en la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui