Asesinan a balazos a exfuncionario municipal en Oaxaca; otros tres hombres también murieron

San Mateo Nejápam, Oaxaca.- Un ataque armado registrado este jueves 12 de marzo dejó cuatro hombres sin vida en la región de la Mixteca. Los hechos acontecieron alrededor de las 13:00 horas (local) en la colonia Centro, de la cabecera municipal de San Mateo Nejápam, de Oaxaca. Entre las personas que murieron a causa de los disparos se encuentra el extesorero del ayuntamiento de dicha localidad.

Las víctimas se hallaban sobre la calle Porfirio Díaz, una de las vialidades principales del poblado. En ese instante, una camioneta de color negro pasaba por el sitio. Diversos testigos y habitantes del lugar relataron que dentro del automóvil viajaban al menos dos individuos. Tanto el conductor como su acompañante accionaron sus armas de fuego directamente en contra de las cuatro personas que estaban en la vía pública.

Posteriormente, aceleraron la unidad para escapar sin ser detenidos. A causa de los múltiples impactos de bala, tres hombres fallecieron en el lugar. Las autoridades de seguridad los identificaron como dos hermanos que responden a las iniciales C. G. C. y F. G. C., de 47 y 44 años de edad, además de un tercer ciudadano identificado como B. M. G., de 26 años. Un cuarto sujeto, de iniciales A. P. Z., de 22 años, resultó herido de gravedad tras las detonaciones.

Paramédicos lo trasladaron a un centro médico de la zona para ser atendido, no obstante, aproximadamente a las 22:00 horas de ese mismo jueves, el personal del nosocomio confirmó su muerte. Tras realizar los disparos, los perpetradores dirigieron su vehículo hacia el estado de Guerrero. San Mateo Nejápam se ubica justo en la frontera territorial entre Oaxaca y Guerrero, un factor que permite el tránsito rápido hacia la entidad vecina.

Un violento ataque armado en el centro de San Mateo Nejápam, #Oaxaca, deja cuatro muertos, incluyendo a extesorero - https://t.co/6sdfHFKgt4 pic.twitter.com/CBo7MWfNtf — Tiempo Digital (@TiempoDigitalMx) March 14, 2026

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca arribaron a la escena para procesar el área, realizar el levantamiento de los restos y abrir una carpeta de investigación para dar con los responsables. San Mateo Nejápam es una localidad pequeña que cuenta con mil 217 habitantes, según el censo del Inegi del 2020. Gran parte de sus pobladores se dedica al campo y es una zona con alto índice de migración hacia otros lugares.

Fuente: Tribuna del Yaqui