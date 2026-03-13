Capturan a 'El Jimy' por asesinato de hombre en hotel de Nogales; lo sorprendió a balazos

Nogales, Sonora.- El Ministerio Público de Sonora llevó ante un juez a Alexis 'N', alias 'El Jimy', para presentar los cargos correspondientes por el delito de homicidio calificado. Las autoridades lo señalan como el probable responsable de privar de la vida a Omar Salomé 'N' durante un ataque armado registrado en Nogales. El juzgador determinó imponerle prisión preventiva justificada, asegurando así la permanencia del señalado en el proceso.

Los documentos y pruebas expuestos por la representación social indican que el evento tuvo lugar el 8 de noviembre del año 2022. En esa fecha, el señalado presuntamente llegó a las instalaciones de un hotel ubicado en la calle Juárez, de la colonia Centro. Para llegar al sitio, los involucrados utilizaron un automóvil sedán blanco que operaba como transporte de pasajeros tipo taxi. En las habitaciones de ese sitio descansaba Omar Salomé 'N'.

Dicha persona sostenía una relación de trabajo con el ahora imputado. Los registros de la carpeta de investigación apuntan a que Alexis 'N' ingresó al edificio acompañado de otros sujetos. Acto seguido, los hombres accionaron armas de fuego de calibres 9 milímetros y 7.62x39 contra el agraviado. Los impactos de bala causaron daños irreparables en sus órganos, provocando la pérdida de la vida en el mismo lugar de los hechos.

La Fiscalía General de Justicia el Estado de Sonora (FGJES) argumenta que los atacantes actuaron bajo las agravantes de alevosía, traición y ventaja. El uso de armamento de grueso calibre, sumado a la superioridad numérica al tratarse de un grupo de agresores, anuló cualquier capacidad de defensa por parte del agraviado. Después de efectuar las detonaciones, los hombres salieron del recinto y abandonaron la zona para evitar ser detenidos.

Presunto responsable de homicidio calificado en Nogales, recibe imputación por parte de FGJES



Nogales, Sonora, 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que fue formulada imputación en contra de Alexis “N”, alias “El Jimy”, por su… pic.twitter.com/cNPtIYRKhJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 13, 2026

La FGJES reiteró que "continuará integrando la investigación y presentando los datos de prueba necesarios para lograr la vinculación a proceso y la eventual sanción penal contra quien resulte responsable, en cumplimiento de su compromiso de investigar, esclarecer y detener a quienes atenten contra la vida de las y los sonorenses".

Fuente: Tribuna del Yaqui