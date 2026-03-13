Caso Fer Italia: Hallan culpable al creador de contenido por abuso contra una menor de 16 años

Tlalnepantla, Estado de México.- La autoridad judicial con sede en los Juzgados de Tlalnepantla emitió un fallo condenatorio en contra de Luis Fernando Padilla Manzo, creador de contenido conocido como Fer Italia. La resolución llega tras comprobarse su plena responsabilidad en el delito de abuso cometido en contra de una joven de 16 años de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Las carpetas de investigación integradas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJES) señalan que el imputado atacó a la adolescente en dos momentos distintos dentro de un inmueble de la colonia Constituyentes de 1917. El primer suceso tuvo lugar el 11 de enero de 2024. En esa fecha, el hombre usó engaños para llevar a la víctima hasta la vivienda mencionada, donde perpetró el delito.

Meses más tarde, el 22 de marzo del mismo año, se registró un segundo ataque. Según el expediente de las autoridades mexiquenses, en esa ocasión el sujeto recurrió a la extorsión, amenazando a la menor con publicar material fotográfico y audiovisual de índole sexual si ella no accedía a sus demandas. Bajo esta coerción, la trasladó nuevamente al mismo domicilio para abusar de ella.

Tras analizar los elementos de prueba presentados durante el juicio, el juez a cargo del caso determinó la culpabilidad de Padilla Manzo. Como siguiente paso dentro del proceso penal, se fijó el martes 17 de marzo para realizar la audiencia donde se dará a conocer la cantidad de años que pasará en prisión y se dictará la sentencia correspondiente.

uD83DuDEA8 #ÚLTIMAHORA Sentencian al creador de contenidos “Fer Italia” por violación. La Fiscalía del #EDOMEX obtuvo sentencia condenatoria contra Luis Fernando “N”, tras acreditarse su participación en el delito de violación contra una adolescente de 16 años en Huixquilucan.



uD83DuDCF8@nmas pic.twitter.com/v6vEGigXFx — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 14, 2026

La captura de Fer Italia

El arresto del youtuber se ejecutó el 28 de agosto de 2024 en un domicilio de Huixquilucan. Esta acción fue llevada a cabo por agentes de la Policía de Investigación estatal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y personal de la Comisión Nacional Antihomicidio. Tras su captura, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Lic. Juan Fernández Albarrán, en Tlalnepantla.

A LA CÁRCEL, FER ITALIA por DOBLE VIOLACIÓN a UNA MENOR

Así capturaron agentes de @FiscaliaEdomex al “influencer”

El amigo del Fofo Márquez está acusado de violar a la menor en dos ocasiones y amenazar la con difundir videos íntimos si lo denunciaba.

Ya está en prisión. pic.twitter.com/OTdx5uXRfI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 29, 2024

El panorama legal del sentenciado abarca otras acusaciones ante la justicia. Actualmente, se encuentra vinculado a proceso por una segunda denuncia de violación, esta vez cometida en contra de una mujer que fue su pareja sentimental. La fiscalía estatal documentó tres agresiones en este segundo caso, registradas el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023, también dentro de una propiedad en Huixquilucan.

Una vida llena de lujos

Mientras transcurren las audiencias y se establecen las penas por ambos procesos, el individuo permanecerá bajo la medida de prisión preventiva. Antes de su aprehensión, el creador de contenido mantenía un perfil muy activo en redes sociales, donde exhibía de manera constante un estilo de vida basado en la ostentación de automóviles de alta gama, ropa de diseñador y viajes frecuentes por el mundo.

LUIS FERNANDO PADILLA



FER ITALIA



Un violador y abusador mas que su carita nunca la va olvidar todo el internet



Y si,saldrá libre después de darle una buena mordida a los jueces #MEXICOMEDASCO pic.twitter.com/7NerJbnhrU — FUCKPOLICECDMX (@FUCKCDMXPOLICIA) November 29, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui