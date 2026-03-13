Despojó a sujeto de motocicleta y le disparó en calles de Ciudad Obregón: ya está detenido

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la captura y vinculación a proceso de un individuo identificado como Ángel Alexis 'N'. La medida fue otorgada por su probable responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio calificado, así como por el robo con violencia moral mediante un arma de fuego. El ilícito patrimonial se cometió para desapoderar a la víctima de un vehículo automotor.

Todo esto ocurrió en agravio de un hombre llamado José Alfredo 'N'. De acuerdo con la carpeta de investigación y los datos de prueba presentados por el Ministerio Público en la audiencia, los actos delictivos ocurrieron el día 7 de enero de 2025. El escenario de los hechos fue la vía pública en la calle Teapa, en su cruce con la calle Escuinapa, de la colonia Las Espigas, ubicada en la zona poniente de Ciudad Obregón.

En dicho sitio, el imputado presuntamente amenazó a José Alfredo 'N' utilizando una pistola para amedrentarlo. El objetivo de esta acción fue despojar al agraviado de una motocicleta de la marca Italika FT150, modelo 2023, color negro y verde. Tras ejercer esta presión sobre la víctima, el acusado logró apoderarse de la unidad. Luego, el señalado intentó privar de la vida a la víctima realizando varios disparos en su contra.

Según los expedientes legales, el atacante actuó de forma sorpresiva, dejando al afectado sin ninguna posibilidad de defenderse o de esquivar la agresión. Durante este episodio, el atacante accionó el arma de fuego al menos en tres ocasiones. Los impactos de bala causaron heridas graves que pusieron en riesgo la vida de José Alfredo 'N'. Sin embargo, el asesinato no se concretó debido a factores externos a la voluntad del tirador.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra imputado por tentativa de homicidio y robo con violencia en Cajeme



Cajeme, Sonora, 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de Ángel Alexis “N”,… pic.twitter.com/6C6vhycUdp — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 13, 2026

La intervención oportuna del personal de salud, que brindó atención médica para estabilizar las lesiones, permitió salvar la vida del agredido. Tras recabar la información del caso, la Fiscalía de Sonora determinó que existen elementos suficientes para mantener al acusado bajo proceso. Por su parte, la dependencia estatal de justicia reafirmó su deber de indagar, aclarar los hechos y presentar ante los tribunales a quienes vulneran el patrimonio y la integridad de la población.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora