Detenidos tras balacera en Ciudad Obregón están relacionados con ejecuciones, confirma fiscal

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de ayer jueves 12 de marzo, se registró un ataque armado en Ciudad Obregón. Cerca de las 16:00 horas, en el fraccionamiento San Juan Capistrano, a muy poca distancia del Itson y de la Laguna del Náinari, un enfrentamiento obligó a decenas de personas a buscar refugio. En ese momento, familias y jóvenes deportistas se encontraban reunidos en el campus Náinari para realizar un partido de beisbol.

Al escuchar los disparos, las personas acataron las medidas de seguridad y se lanzaron sobre el pasto con el propósito de evitar cualquier lesión por una bala perdida. A través de diversas grabaciones hechas por los mismos testigos, se pudo observar la forma en que los asistentes se mantuvieron a ras de suelo, mientras algunos menores de edad lloraban. Desde otro punto del sector, en un estacionamiento cercano, un ciudadano captó con su teléfono otro momento.

En las imágenes se ve el despliegue de las Fuerzas Armadas a bordo de una camioneta de la institución, así como el sonido continuo de los disparos derivados del choque entre los grupos involucrados. Minutos después de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó el inicio de un operativo de seguridad para restablecer el orden en dicho sector de Ciudad Obregón.

Estudiantes se tiran al piso durante balacera cerca del ITSON en Ciudad Obregón



Momentos de terror se vivieron en el Instituto Tecnológico de Sonora, campus Náinari, cuando varias personas tuvieron que tirarse al piso para protegerse de las balas pic.twitter.com/sGRBSr5BBM — La Resistencia Aguascalientes (@Resistenciags) March 13, 2026

En este despliegue participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Como resultado, las autoridades ministeriales de confirmaron la detención de varios sujetos que portaban armas de alto calibre. La dependencia estatal destacó que, durante las labores de contención y captura, no hubo fallecidos ni lesionados.

Ante estos acontecimientos, la comisionada de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Alba Luz Borbón, manifestó su postura sobre la presencia de armas cerca de espacios concurridos por la sociedad civil:

El día de ayer hubo una balacera muy fuerte en el municipio de Cajeme de personas del crimen organizado contra el mismo Gobierno, que fue cerca de un centro de estudios como es el Itson, donde había muchachos practicando deporte y se vieron amenazados".

uD83DuDEA8Así fue el momento donde corporaciones detuvieron a presuntos delincuentes en el fraccionamiento San Juan Capistrano de Ciudad Obregón.



La @fgjesonora confirmó que participaron elementos de la @Amicsonora, #PESP y @Defensamx1, quienes detuvieron a varios sujetos fuertemente… pic.twitter.com/r02JWRkWky — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 13, 2026

Tienen relación con otros crímenes

Sobre el seguimiento y la investigación del caso, el fiscal del estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó ante los medios de comunicación el arresto de cuatro probables responsables, así como el decomiso de todo el material bélico que portaban. El funcionario estatal explicó que los hombres asegurados tienen nexos directos con otros delitos de alto impacto perpetrados en la región:

Tenemos ya datos duros que corroboran el hecho de que estas personas están totalmente relacionadas, son responsables, de los hechos donde perdieron la vida tres personas que fueron ejecutadas la semana pasada en Ciudad Obregón. Hay un aseguramiento importante de armas largas y de un arma colectiva, que ya está siendo analizada y que los primeros datos que nos están dando, los relacionan con los hechos que estoy haciendo alusión".

Mensaje del Fiscal de Sonora sobre acciones contra generadores de violencia en Ciudad Obregón



La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa avances en la investigación derivada de los operativos realizados recientemente en Ciudad Obregón.



Como resultado de estas… pic.twitter.com/r1qmDwyXD9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora