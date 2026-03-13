Detienen a presunto vendedor de droga al norte de Sonora; llevaba 17 envoltorios de crystal

Magdalena de Kino, Sonora.- Un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Cristian Omar 'N', señalado por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. El procedimiento judicial se desarrolla en la comunidad de Magdalena de Kino, donde las autoridades de seguridad mantienen operativos permanentes para combatir la posesión y venta de sustancias prohibidas.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2026, cerca de las 11:55 horas. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en cooperación con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), realizaban un recorrido de vigilancia por la calle Plaza San Felipe, entre Morelos y Enrique Woolfolk, dentro de la colonia San Felipe.

En ese momento los uniformados detectaron la presencia del ahora imputado. Durante una revisión corporal, los agentes de seguridad le hallaron entre las pertenencias del individuo un total de 17 envoltorios de plástico. Las pruebas confirmaron que dichas bolsas contenían una sustancia con las características de la metanfetamina o crystal. Una vez puesto a disposición de la autoridad competente, se realizó la audiencia inicial.

En esta etapa, el juez de control calificó de legal la detención del sujeto. Más adelante, el Ministerio Público presentó la imputación y expuso las pruebas recolectados durante las indagatorias. Al valorar los elementos aportados, el juzgador determinó procesar a Cristian Omar 'N' por el delito de posesión simple de metanfetamina. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva mientras avanza el desarrollo penal en su contra.

Vinculan a proceso a imputado por posesión de "crystal" en Magdalena de Kino: FGJES



Magdalena de Kino, Sonora, 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso contra Cristian Omar "N", por su probable… pic.twitter.com/D4CBWTrdYH — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 13, 2026

Para concluir, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reafirmó su compromiso de investigar los actos ilícitos relacionados con el narcomenudeo. Con estas acciones conjuntas entre las corporaciones de seguridad, el estado busca proteger la salud pública de los ciudadanos y garantizar entornos pacíficos para la sociedad en la región de Magdalena de Kino.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora