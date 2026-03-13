Enfrentamiento armado en Guanajuato: Policías abaten a dos presuntos sicarios tras persecución

Juventino Rosas, Guanajuato.- La tarde de este viernes 13 de marzo, alrededor de las 14:00 horas, integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato sufrieron una agresión armada mientras realizaban labores de patrullaje en el municipio de Juventino Rosas. Los elementos transitaban por un camino de terracería cuando fueron sorprendidos a balazos por un grupo de civiles armados.

Los atacantes viajaban a bordo de dos unidades, una camioneta y un automóvil compacto. Ante el ataque, los uniformados respondieron accionando sus armas para proteger su integridad y solicitaron apoyo a través de sus radios de comunicación. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a la zona para brindar ayuda, lo que desató una persecución por varias zonas de la comunidad.

Los conductores de los vehículos agresores tomaron rutas distintas para intentar escapar de las autoridades. De acuerdo con los reportes, uno de los autos huyó en dirección a las comunidades de Rincón de Centeno y Los Aguirre, mientras que el otro automóvil aceleró su marcha hacia la zona de San Juan de la Cruz. La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que, a raíz de estos hechos, se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en la región.

Me reportan un ataque contra agentes ministeriales en el camino que conduce a la comunidad Los Aguirre, en el municipio de Juventino Rosas, Gto.

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Militares del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional se sumaron a las labores de búsqueda para dar con el paradero de los responsables. Durante los primeros cortes informativos, la corporación de seguridad estatal indicó que el enfrentamiento no registraba personas heridas. Sin embargo, horas más tarde emitieron una actualización confirmando el abatimiento de dos hombres señalados como probables responsables de iniciar la agresión.

Como resultado de todo el operativo, las autoridades lograron confiscar armas de fuego, munición y otros objetos utilizados para cometer ilícitos, los cuales quedarán a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Se confirmó que ningún policía resultó herido durante el intercambio de disparos ni en la persecución posterior.

Agreden a balazos a elementos de las FSPE durante patrullaje en zona rural de Juventino Rosashttps://t.co/xRfppO2FMB pic.twitter.com/SFq0g8YwSw — Puntocero.news (@Usxhriw__poqiue) March 13, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui