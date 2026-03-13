Hombre es atacado a balazos en Cholula y muere horas después en hospital

Cholula, Puebla.- La madrugada de este viernes 13 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Puebla desplegaron un operativo en el municipio de San Andrés Cholula, luego de que se reportara un ataque armado contra un hombre que viajaba a bordo de una camioneta. Este hecho dejó como saldo una víctima mortal, cuya identidad se desconoce.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, viernes 13 de marzo, en la zona ubicada entre la calle Emiliano Zapata y la calle Café, en la colonia El Molinito, en el municipio de San Andrés Cholula. Según versiones, la víctimaun hombre de aproximadamente 35 años de edad, cuyo nombre se desconoce, circulaba en una camioneta cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

uD83DuDE93 Un hombre de 36 años fue baleado en canchas de futbol de la colonia El Molinito, en San Andrés Cholula. Vecinos escucharon al menos cinco disparos. La víctima fue trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde horas después murió. Los agresores huyeron.



Vía:… pic.twitter.com/YkIztHMRq0 — Periódico e-consulta (@e_consulta) March 13, 2026

Tras realizar los disparos, los agresores huyeron del lugar, mientras que vecinos del sector llamaron al número de Servicios de Emergencias 911 para solicitar apoyo de las autoridades. Al llegar al lugar, elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al hombre herido. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla, donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, el hombre perdió la vida poco después de comenzar el tratamiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado cuántos impactos de bala recibió ni en qué partes del cuerpo, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Tras confirmarse el fallecimiento, personal del hospital notificó al Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por lo que agentes ministeriales y peritos acudieron tanto al hospital como al lugar del ataque. En el centro médico, personal forense realizó el levantamiento del cadáver y su traslado a un anfiteatro, donde se practicarán las diligencias correspondientes para determinar con precisión la causa de la muerte.

#Seguridad | Localizan a joven sin vida en canal de riego de Juan José Ríos, Sinaloa; tenía herida en la cabeza uD83EuDDD1uD83CuDFFBuD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/ivFUMXClwr — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui