Localizan a joven sin vida en canal de riego de Juan José Ríos, Sinaloa; tenía herida en la cabeza

Juan José Ríos, Sinaloa. - La mañana de este viernes 13 de marzo de 2026 localizaron el cuerpo sin vida de un joven en un canal de riego, muy cerca de unas tierras de cultivo en las inmediaciones de Juan José Ríos, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la colonia Juan S. Millán y, a raíz del macabro hallazgo, se reportó el caso a la línea de emergencias del 911.

Entre los primeros respondientes se encuentran elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sustentable de Juan José Ríos, quienes verificaron el descubrimiento para después turnar el caso a policías municipales, que se encargaron de acordonar el área en espera del personal de Investigación de la Vicefiscalía Regional de Justicia Zona Norte, cuyos agentes comenzaron a recabar indicios.

Es indispensable dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, medios locales presumen que el occiso es Carlos Francisco, sujeto que desapareció la noche del pasado miércoles 11 de marzo de 2026 a bordo de un vehículo Chevrolet de doble cabina y de color blanco, mismo que fue encontrado quemado en un camino de terracería al que los habitantes conocen como La 100.

Un cuerpo sin vida

De acuerdo con las averiguaciones, la posible víctima de un crimen tenía una herida en la parte de la cabeza. En cuanto a los responsables, se desconoce por completo su paradero y no hay mayores detalles sobre lo sucedido. Por lo pronto, solo queda esperar a que las autoridades de Sinaloa se pronuncien con nuevos pormenores que den mayor claridad a esta muerte, la cual se suma a las múltiples que se han registrado en la zona.

#Deportes | Preparan cañas y anzuelos para el torneo Maja El Grande: Esto es pesca en San CarlosuD83CuDFA3uD83CuDF0Ahttps://t.co/gFMR5VBqhT — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 13, 2026

Cabe señalar que los restos del hoy difunto, una vez que se lleven a cabo las diligencias correspondientes, serán trasladados a una funeraria en Juan José Ríos, donde quedarán en resguardo mientras se le realiza la necropsia de ley para posteriormente ser entregados a sus familiares. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cuando emita su opinión nuevamente la Fiscalía del Estado de Sinaloa (FGE).

Fuente: Tribuna del Yaqui