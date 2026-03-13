Sheinbaum aclara renuncia del secretario de Seguridad de Sinaloa y niega mal desempeño

Manzanillo, Colima.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la ciudad de Manzanillo, en el estado de Colima, donde realiza una gira de trabajo. Este viernes 13 de marzo, la mandataria fue cuestionada sobre la renuncia del titular de la Seguridad Pública de Sinaloa, Óscar Rentería Schazarino, a quien previamente había reconocido.

Ante medios de comunicación reunidos este día, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano apuntó que la renuncia del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa no estuvo relacionada con un mal desempeño en el cargo, sino con ajustes dentro de la estrategia de seguridad en el estado gobernado por Rubén Rocha Moya: "Es muy bueno el general Schazarino, Sinaloa pues tiene sus tensiones, no es mal desempeño, solo un cambio importante que debía que darse".

“Sinaloa tiene sus tensiones”, dice Sheinbaum sobre la salida del general Rentería Schazarino de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa. Si se mantuviera en el cargo “lo estaríamos afectando”, apunta el secretario de la Defensa, Trevilla Trejo, quien anuncia su ascenso en otra… pic.twitter.com/u0IrgMHtjr — Sandra Romandía (@Sandra_Romandia) March 13, 2026

Durante su declaración, la mandataria explicó que el cambio responde a una reestructura en el esquema de seguridad, por lo que se decidió relevar al funcionario para realizar modificaciones en la estrategia aplicada en la entidad.

Defensa destaca trayectoria de Óscar Rentería Schazarino

Acto seguido, la presidenta de México le dio la palabra al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, quien señaló que Óscar Rentería Schazarino fue elegido para el cargo debido a su trayectoria profesional dentro de las fuerzas armadas. Asimismo explicó que, durante el tiempo que estuvo al frente de la seguridad estatal, realizó un buen trabajo.

También indicó que el exsecretario continuará con su desarrollo profesional dentro de las fuerzas armadas, y advirtió que si permanecía en el cargo civil podría verse afectado su crecimiento dentro de la institución militar.

En el mismo anuncio, adelantó que la persona que asumirá la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa será un general en activo. Según explicó el titular de la Sedena, el nuevo responsable de la seguridad estatal contará con la capacidad y la experiencia necesarias para desempeñar el cargo.

Cuando inició en el cargo fue una selección basada en su trabajo y antecedentes profesionales, ha hecho muy buen trabajo, es necesario que él siga con su ruta profesional, de lo contrario lo estaríamos afectando, va a llegar una persona muy capaz, también un general en activo", dijo el titular de Sedena.

Fuente: Tribuna del Yaqui