Triple homicidio en Obregón: Víctimas fueron atacadas a por rivales; FGJES captura a presuntos

Ciudad Obregón, Sonora.- Las acciones de seguridad en el estado de Sonora arrojaron la detención de cuatro individuos y el aseguramiento de armamento de grueso calibre, como respuesta a los hechos registrados el domingo 8 de marzo de 2026 en Ciudad Obregón. En esa fecha, dos hombres y una mujer fueron asesinados con disparos de arma de fuego. Según los reportes, las personas fallecidas portaban tres fusiles de asalto AK-47 y una pistola semiautomática.

Las mismas fueron atacadas por integrantes de una organización rival que se desplazaban a bordo de una camioneta Toyota Tacoma de color negro. A partir de este suceso, las autoridades desplegaron trabajos de investigación y análisis de información para localizar a los presuntos responsables. Estas tareas permitieron ubicar el vehículo utilizado en el ataque estacionado dentro de un domicilio situado en la colonia San Juan Capistrano, de la misma ciudad.

Este jueves 12 de marzo, los agentes investigadores implementaron actos de vigilancia en la zona, utilizando un dron para monitorear el inmueble desde el aire. Durante estas labores, una persona armada salió de la vivienda y, al notar el despliegue policial en los alrededores, retornó rápidamente al interior y comenzó a disparar un fusil de asalto contra los elementos de seguridad presentes en el perímetro.

Frente a la agresión, se activó el Código Rojo, lo que movilizó prontamente al lugar a elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y a personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para brindar apoyo. Las fuerzas de seguridad repelieron los disparos y lograron someter a los agresores, concretando la captura de cuatro hombres. Durante esta acto no se registraron muertos ni personas lesionadas de ninguna de las partes involucradas.

Operativo coordinado permite capturar a presuntos responsables vinculados a triple homicidio en Cajeme



- Autoridades aseguraron vehículo utilizado en el ataque, armamento de alto poder, droga y otros indicios tras cateo en domicilio de Ciudad Obregón.



A raíz del triple… pic.twitter.com/4QEdUCX7Ib — Gilberto Armenta (@mensajero34) March 14, 2026

Eran bandas rivales

Los detenidos fueron identificados como miembros de una agrupación contraria a la de las personas fallecidas el 8 de marzo en el fraccionamiento Urbi Villa del Real. Esa misma noche, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en la vivienda mencionada. En el interior, confiscaron la camioneta Toyota Tacoma negra relacionada con el triple homicidio. Además, localizaron tres fusiles AK-47, un fusil AR-15, una pistola Beretta calibre 9 milímetros y una ametralladora Browning M1919 calibre .30, la cual se encontraba alimentada por cinta.

A la par del armamento, se confiscaron nueve cargadores para arma larga y más de 900 cartuchos de diferentes calibres, sumados a 164 casquillos percutidos hallados en la zona. El personal también encontró 185 envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como crystal. En la escena se recabaron nueve teléfonos celulares, varios de los cuales fueron destruidos por los sospechosos al verse rodeados, con la intención de borrar evidencias de sus operaciones.

Durante la revisión del inmueble, los investigadores localizaron ropa táctica de color verde, botas y una libreta. Este cuaderno contenía anotaciones correspondientes a un guion, el cual las víctimas de privación de la libertad eran obligadas a leer bajo amenazas antes de ser ejecutadas. El propósito de esta acción era grabar videos para luego difundirlos en redes sociales administradas por el grupo criminal. El análisis de estas evidencias confirmó una similitud directa entre la vestimenta, las armas y el entorno del domicilio con los elementos que aparecen en los materiales previamente compartidos en Internet.

Asesinan a tres personas durante ataque armado en Ciudad Obregón.



La Fiscalía de #Sonora informó que inició actos de investigación tras una agresión armada registrada la tarde de este domingo en la colonia Urbi Villa del Rey, en Ciudad Obregón, donde dos hombres y una mujer de… pic.twitter.com/sncSgzOGxR — Omar Acuña - Noticias (@oacunanoticias) March 9, 2026

Aumento de capturas

Estas detenciones forman parte de las acciones registradas en materia de seguridad en la región. Del 13 de febrero al 9 de marzo de 2026, en el municipio de Cajeme, se documentó un incremento del 27 por ciento en las aprehensiones de personas acusadas de homicidios, feminicidios y desaparición de personas cometidas por civiles. Estos datos estadísticos muestran una tendencia a la baja en la incidencia de homicidios dolosos, ya que, entre el mes de junio de 2025 y febrero de 2026, se reporta una reducción del 37 por ciento en este delito dentro del municipio de Cajeme.

Las corporaciones que conforman el Gabinete de Seguridad de Sonora mantienen sus operaciones conjuntas, basadas en el intercambio de información de inteligencia entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de procurar la pacificación de la región. Las dependencias continuarán informando sobre el avance de los procesos legales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui