Accidente vial le arrebata la vida a hijo de Eduardo Osuna, director general de BBVA México

Villa de Allende, Estado de México.- Un lamentable accidente vehicular de tuvo lugar en el trayecto carretero Toluca - Valle de Bravo, en el municipio de Villa de Allende, Estado de México. El percance se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta Chevrolet Suburban de color negro con blindaje y un camión de carga de la marca Isuzu, en color blanco. Debido a la magnitud del choque, la circulación en este tramo quedó cerrado por completo mientras los cuerpos de socorro realizaban las tareas necesarias en el sitio para liberar el camino.

Por desgracia, el reporte de las autoridades confirmó que tres jóvenes que ocupaban la camioneta blindada perdieron la vida. Entre quienes perecieron se encuentra Diego Osuna Miranda, de 17 años de edad, hijo de Eduardo Osuna, quien desempeña el cargo de director general de BBVA México. Junto a él, fallecieron Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, quienes viajaban en la misma unidad al momento del impacto. Los cuerpos de emergencia atendieron a otras tres personas que resultaron heridas en el sitio.

Se trata de dos jóvenes de 17 años y uno de 19, quienes sufrieron lesiones de consideración. Tras ser socorridos en el lugar, los trasladaron a un hospital cercano para recibir la atención requerida y mantenerse bajo vigilancia médica. La carretera permaneció bloqueada durante varias horas mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos dañados y se garantizaba la seguridad del camino para el tránsito habitual.

#Nacional | Se confirma el fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, directivo de BBVA México, tras un fuerte choque vehicular en la carretera de cuota Toluca–Valle de Bravo uD83DuDD4A? pic.twitter.com/0tesFDNLIh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

La noticia fue informada rápidamente, por lo cual los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar. Marcelo Ebrard, integrante del gabinete federal, manifestó su pesar a través de su cuenta de X, enviando un mensaje de apoyo a Eduardo Osuna, a sus familiares y a su círculo cercano por la partida de Diego.

Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer . Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos , descanse en paz . — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 14, 2026

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, exdirigente del Consejo Coordinador Empresarial, también compartió unas palabras de consuelo para la familia Osuna Miranda por esta pérdida irreparable.

Lamento profundamente el sensible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, CEO de BBVA México, y de la Sra. Norma Miranda.

Expreso mis más sinceras condolencias ante esta irreparable pérdida.

Descanse en paz. pic.twitter.com/XqpxLplCnA — Francisco Cervantes Díaz (@fcervantes5) March 14, 2026

Asimismo, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) difundió un texto firmado por su presidente, Alejandro Malagón Barragán, donde lamentan el deceso y desean fortaleza a los parientes en este momento difícil.

Desde #CANADEVI y a nombre de todos nuestros desarrolladores afiliados, enviamos nuestras más sentidas condolencias a Eduardo Osuna Osuna, CEO de @BBVA_Mex y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su hijo, Diego Osuna Miranda.#QEPD pic.twitter.com/JQVvzfMpau — CANADEVI NACIONAL Oficial (@CANADEVINAC) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui