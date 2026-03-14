Arrestan en Sonora a tres sujetos en posesión de vehículos último modelo robados en Arizona

Ímuris, Sonora.- Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) lograron detener a tres personas que conducían vehículos con reporte de robo vigente en los Estados Unidos. Este suceso ocurrió mientras los elementos realizaban labores de vigilancia en el tramo carretero que Ímuris - Cananea. Durante estas tareas de seguridad, los agentes detectaron dos unidades de modelo reciente que despertaron sospechas, por lo cual procedieron a solicitar que detuvieran su marcha.

Los ahora detenidos responden a los nombres de Juan 'N', de 23 años de edad; Ramón 'N', también de 23 años, y Luigie 'N', de 19 años. Al momento de la revisión correspondiente, estas personas viajaban a bordo de una camioneta Lincoln Navigator y otra de la marca Ford Bronco, ambas modelo 2025. Al realizar la consulta de los datos de identificación en los registros, los sistemas arrojaron que los dos transportes tenían una denuncia por robo en el vecino estado de Arizona.

Según la información obtenida, los autos pertenecen a una empresa de arrendamiento de vehículos en Estados Undios. Los detenidos explicaron a los agentes que su trayecto inició en la ciudad de Mexicali, Baja California, y que tenían como destino la capital de Chihuahua. Durante la acción de detención, los elementos de seguridad utilizaron luces y señales de emergencia para indicar el alto. Después de confirmar la situación legal de los bienes, se procedió al resguardo de estos bajo los protocolos de cadena de custodia para cuidar la evidencia.

Tanto los individuos como las camionetas fueron puestos bajo la responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de Magdalena de Kino, Sonora, quien será el encargado de las diligencias necesarias para integrar el expediente y determinar la situación jurídica de los involucrados. Las autoridades recalcaron que estas labores forman parte de un plan constante para reducir los delitos contra el patrimonio y proteger el entorno de los habitantes de la entidad.

FGJES detiene en Ímuris a tres personas por posesión de vehículos robados en EUA



Ímuris, Sonora, 14 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) realizaron la detención de… pic.twitter.com/NkI7PxluVn — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 14, 2026

La FGJES reafirma su compromiso de continuar trabajando en favor de la seguridad de las familias sonorenses, desarrollando todas las acciones dentro del marco del debido proceso y respeto pleno a los derechos humanos, fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y seguridad del Estado de Sonora", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora