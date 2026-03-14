Cae en Cancún 'La Pastrana', señalada por delitos contra la salud y nexos con el Cártel de Sinaloa

Cancún, Quintana Roo.- Este sábado 14 de marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo confirmó que autoridades federales, estatales y locales lograron la detención en Cancún de una mujer identificada como Maribelli 'N', alias 'La Pastrana', presunta líder del grupo delictivo Cártel de Sinaloa. De acuerdo con la información oficial, a esta persona se le atribuyen delitos contra la salud y violaciones a la Ley General de Armas de Fuego y Explosivos.

Es necesario destacar que en el operativo participaron elementos de la Dirección de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes lograron la detención de la presunta delincuente sobre la calle 130, entre calle sin nombre y otra calle sin nombre, en la supermanzana 237, manzana 31, del municipio de Benito Juárez.

La Pastrana fue sorprendida por las autoridades cuando aparentemente intercambiaba bolsitas con un producto con características similares a la marihuana. Sin embargo, al percatarse de la presencia de los uniformados, intentó huir junto con un hombre que la acompañaba. El sujeto logró escapar entre los predios aledaños, mientras que la mujer trató de subir a un vehículo, pero fue interceptada por los agentes, quienes posteriormente revisaron la unidad.

José Guadalupe 'N'

En el interior de una bolsa de color azul con la leyenda Guess se localizaron 89 bolsitas de plástico transparente tipo ziploc con hierba verde con características similares a la marihuana; 28 bolsitas de plástico transparente con una sustancia parecida al cristal; y 23 bolsitas de plástico transparente con material similar a la droga conocida como piedra. Además, se aseguraron ocho mil pesos en efectivo, distribuidos en 16 billetes de 500 pesos, así como 294 dólares estadounidenses en distintas denominaciones: un billete de 100 dólares, dos de 50, tres de 20, dos de 10, dos de 5 y cuatro de 1 dólar. También fueron aseguradas cuatro tarjetas bancarias.

#Nacional | México promueve en la ONU nuevas medidas para combatir la producción ilegal de drogas sintéticas uD83CuDF0EuD83DuDC8Ahttps://t.co/BsUWhKj7E8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 14, 2026

Cabe señalar que el mismo comunicado informa que, entre los objetos asegurados, se localizó un pasaporte mexicano a nombre de Maribelli, un arma de fuego color plateado con cargador negro abastecido con 19 cartuchos útiles calibre .380 marca Águila, un teléfono celular de la marca iPhone color arena y un vehículo tipo camioneta blindada marca Chevrolet, modelo Tahoe, color azul, con placas de circulación VFN590C del estado de Sinaloa.

Detienen a su esposo

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo. No obstante, de acuerdo con información publicada por Milenio, en un segundo operativo realizado sobre Arco Norte, en la supermanzana 241, también fue detenido José Guadalupe 'N', identificado por los agentes como la pareja de la mujer. Según los reportes, el hombre viajaba a bordo de un vehículo en el que transportaba bolsitas con hierba seca, cristal y piedra, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Fuente: Tribuna del Yaqui