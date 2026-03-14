Capturados en Sonora: Ubican a pareja de estadounidenses buscados por la justicia de Arizona

San Luis Río Colorado, Sonora.- Acción de seguridad hechas en San Luis Río Colorado permitieron localizar a dos personas estadounidenses requeridas en su país de origen. Estos trabajos se realizaron bajo un esquema de cooperación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. El despliegue de autoridades permitió encontrar a los señalados en la colonia Libertad, sobre la calle Crisantemas.

Los retenidos fueron identificados como Mery Angela 'N', de 27 años, y Fernando 'N', también de la misma edad. Según los registros compartidos por las autoridades del estado de Arizona, la mujer cuenta con orden de aprehensión por actividades relacionadas con el traslado ilegal de personas por la frontera. Por su parte, el hombre es buscado por una corte de distrito debido a presuntos delitos vinculados con la posesión de sustancias prohibidas.

Ambos se encontraban en suelo sonorense intentando evadir sus responsabilidades ante la ley de los Estados Unidos. Tras ser encontrados por las fuerzas del orden estatal y federal, el proceso administrativo fue asignado al Instituto Nacional de Migración (INM). Esta instancia es la que tiene la facultad de revisar la situación de estancia de ciudadanos extranjeros y proceder con los traslados hacia los puntos fronterizos correspondientes.

El objetivo es que ambos sujetos sean presentados ante los jueces que emitieron las órdenes de captura en el vecino país del norte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora comunicó que estas tareas forman parte de los acuerdos de apoyo mutuo para mantener la seguridad en la región fronteriza. El flujo de datos entre las distintas oficinas permite que quienes tienen procesos legales abiertos no encuentren refugio fuera de sus jurisdicciones.

Operativo entre SSPC y AMIC permite ubicar en San Luis Río Colorado a dos personas con órdenes de arresto en Estados Unidos



San Luis Río Colorado, Sonora, 14 de marzo de 2026.- Como resultado de labores de investigación e inteligencia desarrolladas de manera coordinada,… pic.twitter.com/OGUqMbDX2r — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 14, 2026

Con estos aseguramientos se busca dar cumplimiento a las leyes vigentes y asegurar que los acusados enfrenten los cargos que se les imputan de manera correcta. El trabajo conjunto entre las corporaciones de Sonora y las entidades federales permite que la zona permanezca bajo vigilancia para evitar que se asienten personas que intentan escapar de la justicia de otras naciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora