Lo buscan en Sinaloa: Atrapan en Hermosillo a prófugo acusado de abusar de una menor de edad

Hermosillo, Sonora.- En el poblado Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Hermosillo, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) lograron ubicar a un hombre buscado por las autoridades del estado vecino de Sinaloa. Se trata de Arturo 'N', de 39 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión pendiente por su presunta participación en el delito de abuso contra una persona menor de edad.

La captura ocurrió sobre el bulevar Solidaridad, donde los agentes sonorenses cumplieron con el requerimiento de apoyo solicitado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Este proceso se gestionó mediante un acuerdo de ayuda mutua entre ambas entidades, con el cual se busca que personas señaladas por conductas ilícitas graves sean capturadas y rindan cuentas ante los tribunales correspondientes.

Después de comprobar su identidad, las autoridades de Sonora resguardaron al sujeto para entregarlo a la Policía de Investigación de Sinaloa. Estos últimos asumieron la tarea de trasladar al detenido hacia dicha entidad, donde un juez analizará las pruebas acumuladas en el expediente del caso. El seguimiento de este asunto queda ahora bajo la responsabilidad del sistema judicial sinaloense, que inició las indagatorias por el delito de abuso equiparado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso de colaborar con otras entidades federativas en la localización y captura de personas requeridas por la justicia, especialmente en delitos que afectan la integridad y seguridad de niñas, niños y adolescentes".

Cumple AMIC orden de aprehensión en colaboración con Fiscalía de Sinaloa por delito sexual contra menor



Hermosillo, Sonora, 14 de marzo de 2026.- Como resultado de la coordinación interestatal entre instituciones de procuración de justicia, elementos de la Agencia Ministerial de… pic.twitter.com/M0HiHpxzdZ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 14, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora