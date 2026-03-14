Lo sorprendieron con 23 dosis de crystal: Cae en Hermosillo hombre originario de Chihuahua

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Hermosillo informaron este sábado que realizaron una diligencia de cateo que resultó en la captura de un hombre y el decomiso de sustancias ilícitas. Los hechos ocurrieron en una vivienda situada sobre la calle Punta Granito, del fraccionamiento Dunas. El sujeto señalado del delito de narcomenudeo responde al nombre de Érick 'N', tiene 43 años de edad y es originario del vecino estado de Chihuahua.

Durante la revisión del inmueble, los agentes localizaron un total de 23 envoltorios que contenían una sustancia con las características de la mentanfetamina o crystal. Este hallazgo forma parte de los esfuerzos para reducir la presencia de drogas en las calles y proteger a los habitantes de la región. En esta labor participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Municipal.

Los primeros informes señalan que el individuo realizaba actividades vinculadas a la venta de estupefacientes de manera independiente. El detenido y el material asegurado quedaron bajo resguardo para continuar con los procesos legales conducentes y determinar su situación jurídica actual. La Fiscalía General de Justicia señaló que continuará trabajando "en favor de la seguridad de las familias sonorenses, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía"

FGJES en cateo conjunto detiene a sujeto y asegura droga en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 14 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detuvo a Érick N, de 43 años de edad, originario de Chihuahua y le aseguró 23 dosis de "crystal" durante… pic.twitter.com/WQN3og85Qy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 14, 2026

Este mismo día se reveló otro hecho ocurrido en el poblado Miguel Alemán, perteneciente al municipio de Hermosillo, donde elementos de la AMIC lograron ubicar a un hombre buscado por las autoridades del estado vecino de Sinaloa. Se trata de Arturo 'N', de 39 años de edad, quien contaba con orden de aprehensión pendiente por su presunta participación en el delito de abuso contra una persona menor de edad.

La captura ocurrió sobre el bulevar Solidaridad, donde los agentes sonorenses cumplieron con el requerimiento de apoyo solicitado por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Este proceso se gestionó mediante un acuerdo de ayuda mutua entre ambas entidades, con el cual se busca que personas señaladas por conductas ilícitas graves sean capturadas y rindan cuentas ante los tribunales correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora