Mata a su esposa y luego se quita la vida en casa de Álamos; un familiar los halló, la FGJES investiga

Álamos, Sonora.- Las autoridades de justicia comenzaron las tareas de investigación para aclarar lo ocurrido tras el hallazgo de dos personas sin vida dentro de una vivienda en la comunidad de Álamos. El reporte se generó durante el transcurso de ayer viernes 13 de marzo, situando los hechos en un inmueble de la zona céntrica de la localidad. Los peritos trabajan en determinar las causas de este suceso donde perdieron la vida un hombre y una mujer, quienes mantenían un vínculo matrimonial.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11:45 horas en la calle Madero, en la vivienda marcada con el número 37. Según los datos recolectados, una mujer identificada como Karla María 'N' acudió al lugar motivada por un mensaje que recibió en su teléfono. Su hermano, Rodolfo 'N', le envió un texto donde mencionaba intenciones de despedirse y le solicitaba hacerse cargo de sus hijos, así como de sus bienes. Al entrar a la casa, la familiar encontró a la pareja en el suelo de una de las habitaciones.

Los fallecidos fueron identificados como Rodolfo 'N', de 51 años de edad, y María José 'N', de 43 años. Al sitio acudió personal encargado de procesar el lugar para recolectar los indicios necesarios que ayuden a explicar lo sucedido. Dentro del cuarto, los agentes encontraron objetos que serán analizados en los laboratorios. Junto al cuerpo del varón se encontraba una escopeta de dos cañones. Asimismo, sobre un mueble cercano, se localizó un pistola tipo revólver de calibre .22.

Ambos artículos se encuentran bajo resguardo para las pruebas de balística que corresponden a este tipo de situaciones. La ruta que siguen los encargados de la procuración de justicia se inclina hacia la posibilidad de que se trate de un acto donde uno de los involucrados asesinó al otro para después terminar con su propia existencia. Esta hipótesis se sostiene de manera inicial por las condiciones en que se hallaron los cuerpos y los instrumentos utilizados.

Las tareas de campo y los estudios médicos forenses seguirán su curso para confirmar con rigor científico la forma en que se desarrollaron los eventos dentro del domicilio y establecer la causa exacta de las muertes. Cada prueba recolectada se suma al expediente para ofrecer una explicación basada en datos comprobables. Por ahora, el domicilio permanece bajo vigilancia mientras terminan de realizarse las tareas necesarias por parte de los agentes.

ASESINA A SU ESPOSA Y DESPUÉS SE SUICIDA.

Autoridades de la @fgjesonora investigan un posible homicidio seguido de suicidio ocurrido la mañana de ayer viernes en un domicilio de la colonia Centro de Álamos.



En el lugar fueron localizados sin vida Rodolfo “N”, de 51 años, y… pic.twitter.com/Lq0t36pOuv — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 14, 2026

Los cuerpos fueron trasladados para realizar los estudios que marca la ley, buscando obtener más información sobre el momento en que ocurrieron los fallecimientos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que "continuará con las diligencias ministeriales, trabajo de campo y peritajes forenses para determinar con rigor científico la mecánica de los hechos y la causa exacta de ambos decesos".

Fuente: Tribuna del Yaqui