Militares salvan la vida de hombre baleado en Hermosillo; lo atendieron y llevaron a hospital

Hermosillo, Sonora.- Elementos de la Cuarta Zona Militar auxiliaron a un individuo que sufrió una agresión armada en la ciudad de Hermosillo y lograron salvarle la vida. Los sucesos ocurrieron durante la tarde de este 14 de marzo en la colonia Adolfo López Mateos. La labor de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resultó fundamental para que el afectado mantuviera sus funciones vitales tras ser blanco de disparos en plena vía pública.

Todo comenzó cuando los efectivos recibieron un aviso de parte del sistema C5. Dicho reporte indicaba la presencia de un sujeto herido en la calle, lo cual motivó el despliegue del personal hacia el sitio señalado. Al llegar, los uniformados encontraron a un hombre adulto que mostraba impactos de bala en las áreas del abdomen y el tórax. La pérdida de sangre era abundante, lo que representaba un peligro real para su integridad física en ese preciso momento.

Utilizando su formación en medicina de combate, los soldados iniciaron las maniobras de auxilio necesarias. Emplearon materiales de curación y vendas para detener el sangrado, logrando mantener al paciente en un estado estable. Debido a que el tiempo resultaba un factor importante, los elementos militares decidieron realizar el traslado del herido por sus propios medios hacia el Hospital General, buscando que recibiera atención médica.

Los soldados socorrieron al afectado para detener el sangrado

Una vez en el centro hospitalario, el personal de salud recibió al paciente, quien ingresó con pulso y con una perspectiva favorable para su recuperación futura. La tarea desempeñada por los miembros del Ejército permitió que la persona recibiera el tratamiento requerido a tiempo. Estas actividades demuestran la vocación de servicio que mantienen las fuerzas del país en favor de la población, actuando siempre "bajo normas éticas y el respeto a la dignidad humana".

Fuente: Tribuna dle Yaqui