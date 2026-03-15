CDMX: Chofer escapa de ASALTO en la Venustiano Carranza y atropella a presuntos ladrones

Ciudad de México.- La madrugada de este domingo 15 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se reportara un accidente vehicular derivado de un presunto intento de asalto contra el conductor de un camión recolector de basura. El incidente dejó al menos un hombre lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 15 de marzo de 2026, en el cruce de Avenida Circunvalación y Río Churubusco, en la colonia Arenal. Según el testimonio del operador del camión de basura, varios sujetos se acercaron a la unidad con la aparente intención de asaltarlo mientras manejaba la unidad por la zona.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos en la colonia Arenal de la Venustiano Carranza. Foto: Facebook

Ante esta situación, la víctima decidió acelerar para intentar escapar del supuesto atraco. Durante la maniobra, perdió el control del vehículo pesado, lo que provocó que impactara contra dos automóviles particulares que se encontraban en la vialidad. El camión continuó su trayecto sin control, derribó una señal de tránsito y finalmente se estrelló contra el muro de contención que divide los carriles de la avenida.

Durante la secuencia del incidente, uno de los presuntos asaltantes fue atropellado por la propia unidad y quedó tendido sobre el pavimento. Otro de los implicados también resultó lesionado, mientras que un tercer individuo logró huir del lugar entre las calles cercanas.

Tras el reporte al Servicio de Emergencias Telefónico 911, paramédicos y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para brindar atención médica a los involucrados. Los dos hombres lesionados, señalados como presuntos participantes en el intento de asalto, fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Esto fue lo que pasó #MientrasDormía...



Fuerte accidente en la colonia Arenal, en Venustiano Carranza, CDMX. Presuntamente, el conductor de un camión de basura intentó escapar de un asalto y atropelló a uno de los supuestos agresores.



El incidente dejó al menos tres vehículos… pic.twitter.com/w3WljPig2D — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 15, 2026

De acuerdo con los reportes, ambos permanecen internados bajo custodia de elementos de seguridad, mientras se determina su situación legal. En tanto, en el lugar del accidente, agentes de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y los peritajes correspondientes. Posteriormente, las unidades siniestradas fueron retiradas de la vialidad.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer si el accidente ocurrió directamente como consecuencia del intento de robo denunciado por el conductor del camión recolector.

Fuente: Tribuna del Yaqui