¿Qué pasó en Pénjamo? Esto se sabe de la BALACERA en la que murió un niño de 3 años

Pénjamo, Guanajuato.- La noche de este sábado 14 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como del Gobierno Federal, desplegaron un operativo en el municipio de Pénjamo, luego de que se reportara un ataque armado contra un grupo de personas que se encontraba conviviendo afuera de una vivienda. El hecho dejó al menos tres integrantes de una familia sin vida, entre ellos un niño de tres años.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este sábado 14 de marzo, poco antes de las 21:00 horas, tiempo local, sobre la calle Zapotera 53, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio ya mencionado. En ese lugar, varias personas se encontraban reunidas afuera de un domicilio cuando fueron sorprendidas por sujetos armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones sin mediar palabra.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La balacera en Pénjamo dejó tres víctimas mortales. Foto: Facebook

Acto seguido, los motosicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que en la escena quedaron tendidos los cuerpos de dos adultos y un menor de tres años. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron agentes de la Policía Municipal de Pénjamo, de la Policía Estatal y paramédicos, quienes revisaron a las víctimas.

No obstante, los socorristas señalaron que los tres heridos ya no contaban con signos vitales. Algunos reportes locales mencionan que el número de víctimas podría ser hasta cuatro personas, sin embargo, las autoridades no han confirmado de manera oficial el saldo final. La escena quedó acordonada por agentes de la Policía, para luego ser entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

La zona también fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, quienes permanecieron en el lugar.

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Más tarde, a través de un comunicado, el Gobierno Municipal de Pénjamo confirmó la muerte de un menor de edad y condenó los hechos de violencia registrados durante la noche del sábado. Señaló que existe disposición para colaborar con instancias estatales y federales en las investigaciones, así como para reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

Mientras tanto, la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para identificar a los responsables del ataque armado y determinar el móvil de los hechos. No hay reporte de detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui