¿Quién fue Diego Osuna, hijo del CEO de BBVA México? Revelan VIDEO del siniestro en Toluca-Valle de Bravo

Toluca, Estado de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, el pasado viernes 13 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno desplegaron un operativo en la carretera Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México (Edomex), luego de que se reportara un aparatoso accidente automovilístico. En el lugar se confirmó la muerte de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, hecho que generó conmoción en el sector financiero y empresarial del país.

De acuerdo con información oficial, el siniestro ocurrió a la altura del municipio de Villa de Allende, en la zona de Amanalco, donde una camioneta Chevrolet Suburban blindada se impactó contra un camión de carga Isuzu. Tras el reporte al número de emergencias 911, paramédicos, cuerpos de rescate y autoridades acudieron al sitio para atender a los lesionados y realizar las labores correspondientes.

El hijo del CEO de BBVA murió este viernes. Foto: Twitter

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-Edomex), en la camioneta viajaban varios jóvenes cuando ocurrió la colisión con el vehículo de carga. El impacto provocó la muerte de tres personas: Diego Osuna Miranda, así como Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna.

Tras el accidente, los servicios de emergencia realizaron maniobras para rescatar a los ocupantes del vehículo y estabilizar a los sobrevivientes. Posteriormente, tres jóvenes resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Entre los lesionados se encuentran dos adolescentes de 17 años y un joven de 19, quienes permanecían bajo observación médica y en condición estable, de acuerdo con los reportes preliminares.

En redes sociales también comenzó a circular un video del accidente, en el que se observa la magnitud del impacto entre los vehículos involucrados.

¿Quién fue Diego Osuna Miranda?

Diego Osuna Miranda tenía 17 años y era hijo de Eduardo Osuna Osuna y Norma Miranda. Su padre ocupa desde 2015 el cargo de vicepresidente y director general de BBVA México, una de las instituciones financieras más importantes del país.

Debido a la posición de su padre dentro del sistema bancario mexicano, la familia Osuna Miranda es ampliamente conocida en el ámbito empresarial y financiero. Por ello, la noticia del fallecimiento del joven tuvo una rápida difusión y generó numerosas muestras de solidaridad.

Fallece joven de 17 años en choque frontal sobre la carretera Toluca–Valle de Bravo. El incidente ocurrió tras un intento de rebase por parte de una camioneta Suburban contra un camión de reparto. Autoridades del Edomex investigan los hechos.#Aniversario88DK pic.twitter.com/Z6SVU61myP — DK 1250 (@dk1250) March 15, 2026

Funcionarios y empresarios lamentan su fallecimiento

Tras confirmarse el deceso, diversas figuras públicas expresaron sus condolencias a la familia. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, escribió en redes sociales que lamentaba profundamente la muerte del joven y envió un mensaje de apoyo a sus familiares.

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, ex residente del Consejo Coordinador Empresarial, también manifestó su pesar por la pérdida y expresó solidaridad con la familia.

Asimismo, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), encabezada por Alejandro Malagón Barragán, emitió un mensaje de condolencias en el que deseó fortaleza y pronta resignación a los familiares.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente ocurrido en la carretera Toluca–Valle de Bravo.

Fuente: Tribuna del Yaqui