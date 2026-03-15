Rescate en Ciudad Juárez: Migrante secuestrada liberada, dos menores resguardadas y dos detenidos

Ciudad Juárez, Chihuahua. - La tarde del sábado 14 de marzo de 2026 se llevó a cabo un operativo encabezado por autoridades municipales, quienes lograron rescatar a una mujer privada de su libertad y detener a dos delincuentes. Los hechos ocurrieron en las calles Irán y Rodesia, correspondientes a la colonia Infonavit Tecnológico, ubicada en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua.

En cuanto a los supuestos responsables, fueron identificados como Brian Manuel y Yamira Ivonne. Además, según información de Milenio, fueron aseguradas dos menores que se presume son hijas de la mujer ahora bajo investigación. De las niñas se sabe que fueron trasladadas al DIF municipal, mientras que la madre y el sujeto fueron consignados al Ministerio Público, acusados del delito de secuestro.

¿Cómo fue rescatada la víctima?

Una llamada a la línea de emergencia 911, reportando gritos de auxilio en la zona antes mencionada, alertó a los policías municipales, quienes se dirigieron de inmediato al lugar. Al arribar, corroboraron que efectivamente se escuchaba a una persona alterada, por lo que ingresaron rápidamente al inmueble y encontraron a la mujer que había sido secuestrada durante varios días.

Hay dos detenidos

Por lo que se sabe, los responsables del delito exigían dinero a familiares que residen en el extranjero. Además, se presume que la golpearon para grabar un video que luego enviaron a sus seres queridos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre el caso; sin embargo, nuestro medio de comunicación estará al pendiente de cualquier actualización.

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¿Qué más se sabe de las niñas?

Las pequeñas, de nueve y once años de edad, quedaron en la vivienda cuando Brian Manuel y Yamira Ivonne intentaron huir. Finalmente, fueron canalizadas al Departamento de Trabajo Social del Distrito Universidad, donde los encargados les brindaron atención y se comunicaron con las autoridades correspondientes para que terminaran en el organismo público mexicano encargado de velar por el bienestar de los infantes.



Fuente: Tribuna del Yaqui