A 4 años del crimen, capturan y procesan a responsable de asesinato a tiros en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) dio inicio a las acciones legales contra Joel Alberto 'N', un hombre de 31 años de edad que enfrenta cargos por su presunta participación en el homicidio de Francisco Javier 'N'. Este proceso comenzó tras la captura del sujeto mediante una orden judicial, lo cual permitió que fuera presentado ante la autoridad correspondiente en el municipio de Cajeme para determinar su situación jurídica.

Los registros del caso indican que el ataque ocurrió durante la madrugada del 2 de mayo de 2022. El ahora imputado, junto a otra persona, se encontraba en la vía pública alrededor de la 1:30 horas. El sitio donde ocurrió el hecho fue en el cruce de las calles Heberto Castillo y Patria, de la colonia Esperanza Tiznado, al suroeste de Ciudad Obregón. En ese punto, los involucrados esperaron el momento para realizar el acto violento contra la víctima, quien tenía 32 años.

Según el reporte presentado ante el juez, los agresores actuaron de forma organizada y utilizaron un arma de fuego para atacar a Francisco Javier 'N' de manera repentina. Esto impidió que el afectado tuviera oportunidad alguna de protección, pues los atacantes contaban con ventaja tanto numérica como por el armamento utilizado. Las detonaciones causaron heridas graves en el rostro y en el área del abdomen de la víctima, lesiones que terminaron por causarle la muerte en el lugar.

En la primera sesión frente al órgano jurisdiccional, los representantes del Ministerio Público expusieron los motivos de la acusación. Ante la solicitud de vinculación a proceso, la defensa de Joel Alberto 'N' optó por acogerse al plazo constitucional de 144 horas. Este recurso legal posterga la decisión final sobre si el proceso seguirá su curso, permitiendo que se preparen los argumentos antes de que el juez dicte una resolución sobre su vinculación.

FGJES formula imputación por homicidio calificado en Cajeme



Cajeme, Sonora, 16 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que se llevó a cabo audiencia inicial derivada de la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Joel… pic.twitter.com/r2RCntX6BJ — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 16, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reitera su compromiso de investigar y perseguir con firmeza los delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia y el combate a la impunidad", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora