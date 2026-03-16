Detienen a chofer de tráiler al norte de Sonora; transportaba más de 150 kilos de metanfetamina

San Luis Río Colorado, Sonora.- El pasado 14 de marzo, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano realizaron un hallazgo de sustancias prohibidas en Sonora. Los hechos ocurrieron en el puesto de vigilancia 'Estación Doctor', ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado. En dicho lugar, los elementos de seguridad detuvieron la marcha de un tráiler para realizar una inspección sobre la carga que transportaba por la carretera.

El vehículo inició su trayecto en la ciudad de Hermosillo y tenía como destino la ciudad de Mexicali, Baja California. Al ingresar al espacio destinado para la revisión por parte de las fuerzas federales, el camión pasó por un equipo de rayos gama. Esta tecnología permitió visualizar incosistencias en el contenido dentro del remolque, lo que despertó la sospecha de los uniformados que realizaban las tareas de vigilancia en el lugar.

Tras notar estas fallas en la imagen del escáner, se procedió a revisar de forma manual el compartimento de carga. Los agentes encontraron una gran cantidad de rollos de cuerda para uso industrial, los cuales servían como escondite para el material ilícito. Al abrir los rollos, localizaron 325 envoltorios transparentes. Cada bolsa contenía una sustancia con los casacterísticas físicas de la metanfetamina, también conocida como crystal.

La suma del peso de todos los paquetes superó los 150 kilos. Tras el descubrimiento, el chofer de la unidad, cuya identidad no fue revelada, fue detenido por los agentes federales. La carga, el vehículo y el conductor fueron trasladados para quedar a disposción de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta institución comenzó la elaboración de un expediente para investigar el origen del cargamento y tratar de identificar a los grupos responsables de su envío.

Gracias a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, este fin de semana se logró el aseguramiento de 156 kg de metanfetamina, así como del tractocamión involucrado y la detención de la persona que lo operaba. pic.twitter.com/TnMfZ3IPur — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 16, 2026

Dentro del material visual que se dio a conocer sobre este suceso, se aprecia un contenedor con los logotipos de la empresa "Transportes Potosinos2. Las autoridades trabajan para determinar si existe alguna responsabilidad por parte de la línea de transporte o si el vehículo fue utilizado sin el conocimiento de los propietarios de la firma. A pesar de la magnitud del decomiso, todavía no se tiene claridad sobre qué grupo delictivo es el dueño de la mercancía.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR